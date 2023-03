Les paris sportifs en direct à l’assaut des écrans de télé

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie. Pour vous abonner, cliquez ici.

La télévision sportive est accro aux paris en direct. Dans un contexte où la télévision dans son ensemble perd les spectateurs qui lui préfèrent les plateformes numériques, c’est doublement inquiétant pour l’avenir de la télévision, et même du sport professionnel.

Les amateurs qui regardent à la télévision leurs événements sportifs préférés l’ont remarqué : le pari sportif occupe de plus en plus de place sur les chaînes spécialisées. Au Québec, les deux chaînes francophones ont intégré le pari sportif jusque dans leur programmation habituelle. On ne parle plus de simples spots publicitaires : il fait partie de la diffusion des matchs de hockey du Canadien de Montréal, sans doute la vitrine la plus lucrative tant pour RDS (Bell Média) que pour TVA Sports (Groupe TVA-Québecor).

La manne est attrayante pour les télédiffuseurs. Surtout depuis l’adoption par le gouvernement fédéral, en mars 2021, du projet de loi C-218 autorisant les paris sportifs sur un match unique. Les loteries provinciales étaient jusque-là limitées aux paris sur plusieurs matchs. Ottawa évaluait à ce moment à 10 milliards de dollars la valeur du marché noir des paris sur les matchs uniques au Canada. À cela s’ajoutent 4 milliards en paris contractés à l’étranger auprès de services de paris légaux.

Au Québec, le seul site de pari légal est celui de Loto-Québec, qui a rapidement signé des ententes publicitaires exclusives avec Bell et Québecor pour chasser les sites étrangers des ondes. Aujourd’hui, la société d’État québécoise dit détenir jusqu’à 60 % de ce marché. Les sites comme Bet99, bet365 et autres LeoVegas continuent d’attirer des parieurs québécois, mais aucun n’a plus de 1 % ou 2 % de tout le marché, se réjouit-on chez Loto-Québec.

Parions que ça va mal finir

Le problème n’est pas réglé, au contraire.En Amérique du Nord, le pari sportif en ligne valait, en 2021, 60 milliards de dollars américains. C’est 165 % de plus qu’en 2020, selon Morgan Stanley. Ce n’est qu’un début : avec une somme misée totalisant 16 milliards, le double par rapport au même événement tenu en 2022, le Super Bowl de février dernier a établi un nouveau record pour le pari en ligne sur un seul match.

Les télédiffuseurs aussi bien que les ligues professionnelles devraient commencer à se poser de sérieuses questions, observe Luc Dupont, spécialiste des médias et professeur en communication à l’Université d’Ottawa. « Le risque n’est pas nouveau, dit-il, mais l’omniprésence du pari sportif fait en sorte que, tôt ou tard, il va se produire un événement qui fera perdre au public sa naïveté et qui lui fera craindre que les matchs soient peut-être truqués… » À une autre époque, ça expliquait la crainte pour les ligues nord-américaines d’avoir une présence à Las Vegas, poursuit-il. « Plus on s’en approchait, plus on s’approchait du pari sportif, et même du crime organisé. »

L’argument n’est clairement plus à la mode. Les jeux de hasard ne sont plus l’exclusivité des casinos, Internet oblige. Las Vegas est devenue une destination familiale. Les grands casinos ont tous d’énormes salles où des dizaines d’écrans géants diffusent en même temps tous les matchs sportifs en direct et où les tables sont munies d’appareils permettant de miser instantanément sur tout et sur rien.

Avec Internet, l’amateur de sport peut recréer l’expérience sans quitter son salon. Les télédiffuseurs en bénéficient, mais le jour n’est pas loin où les plateformes numériques voudront récupérer la cagnotte. Après tout, quoi de plus naturel pour des plateformes numériques de pari sportif que de s’associer à des plateformes de diffusion elles aussi numériques…

Les ligues aussi tirent des revenus des paris en ligne, rappelle Luc Dupont. Cela rend les télédiffuseurs moins nécessaires dans leur modèle d’affaires. C’est certainement un élément de plus qui pourrait accélérer le déclin de la télévision traditionnelle en général et des chaînes sportives en particulier.

Gagez-vous ?