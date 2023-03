Autre match sans but pour le CF Montréal, qui s’incline 2-0 contre le Nashville SC

Le CF Montréal a été défait 2-0 par le Nashville SC sous la pluie, samedi, perdant ainsi un troisième match de suite pour débuter sa saison.

Jacob Shaffelburg et Taylor Washington ont marqué les buts de Nashville et un carton jaune a été décerné de chaque côté.

Washington a confirmé la victoire de Nashville avec un but à la 89e minute, redirigeant d’une superbe manière un centre pour son premier but dans la MLS.

« La défense a été bonne, a dit l’entraîneur-chef du CF Hernan Losada. C’est un jeu collectif et quand un joueur fait une erreur, les autres doivent la corriger. »

Victor Wanyama a tenté un tir à quelques mètres de l’extérieur de la boîte dans les dernières minutes du match, mais comme ce fut le cas plusieurs fois pour le CF dans le match, son tir est passé au-dessus du filet.

Nashville a obtenu une bonne chance de doubler son avance à la 69e minute, lorsque Teal Bunbury s’est amené seul contre le gardien du CF. Son tir a toutefois frappé le poteau à la droite de Jonathan Sirois.

Nashville a effectué deux changements à la 66e minute, faisant entre autres entrer Washington à la place de Shaffelburg. Quelques secondes plus tard, Washington a écopé d’un carton jaune pour une faute à l’endroit d’Aaron Herrera.

Après des premières minutes partagées en deuxième demie, le CF a réussi quelques percées en zone offensive, mais les jeux se sont terminés par des tirs hors cibles ou des interceptions de la défense.

Shaffelburg a ouvert la marque durant la 37e minute avec un puissant tir dans le haut du filet, ne donnant aucune chance à Sirois. Un surnombre offensif à trois joueurs a permis à Shaffelburg de se démarquer sur l’aile, avant de prendre son temps pour tirer le ballon et faire 1-0 Nashville.

À la 34e minute, le capitaine du CF Wanyama a reçu un carton jaune après avoir fait tomber son rival dans sa course.

Bunbury a obtenu une belle occasion à la 26e minute de jeu, lorsque celui-ci s’est faufilé entre les défenseurs du CF. Bunbury n’a toutefois pu décocher un bon tir vers le filet de Sirois.

Mathieu Choinière a créé la première bonne chance offensive du CF, mais le gardien Joe Willis a bien défié son centre pour empêcher Romell Quioto de rediriger le ballon du pied.

La formation montréalaise a bien contrôlé le ballon lors des 10 premières minutes de jeu, sans toutefois réussir à percer la défensive adverse pour une réelle chance de marquer.

Herrera a dit que le personnel d’entraîneurs avait bien préparé les joueurs pour le match, alors que ceux-ci savaient qu’ils affronteraient une équipe prudente.

« Nashville effectue de longues frappes et joue prudemment, a dit Herrera. Toutefois, même si nous étions préparés à cela, nous devons d’abord rester calmes et trouver une façon d’être meilleurs offensivement de notre côté. »

Joel Waterman, qui disputait une première rencontre après avoir manqué les deux premiers matchs de la saison, a dit qu’il s’est bien senti à son retour au jeu.

« C’était bien de pouvoir bâtir sur cela, a dit le défenseur central. Je me sentais bien physiquement, mais mon attention était surtout sur l’équipe et ce que nous pouvons mieux faire. Je crois que nous avons bien contrôlé le ballon. Nous devons toutefois trouver plus de rythme. Nous aurions probablement pu tirer plus au filet dans ce match. »

Le CF affrontera l’Union de Philadelphie le 18 mars, au Stade olympique.