Courteau tombe, son homologue ontarien reste bien en selle

Une semaine après la démission du commissaire de la Ligue junior majeur du Québec, Gilles Courteau, son homologue ontarien, David Branch, de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL), demeure bien en selle. Des experts y voient une preuve de la puissance de la ligue ontarienne et le résultat d’une gestion de crise en amont de la poursuite de la part de la ligue.

David Branch a peu commenté la poursuite qui prétend que les trois ligues juniors au pays — situées au Québec, en Ontario ainsi que dans l’Ouest canadien — ont maintenu une culture du silence qui a masqué une culture de violence. Dans une déclaration sous serment, en novembre 2021, l’une des seules fois où il s’est prononcé sur le dossier, le commissaire a suggéré que les initiations étaient dues « au comportement d’agresseurs qui ont agi de manière individuelle et au comportement d’équipes précises ».

Ces commentaires, que le professeur en gestion du sport de l’Université Brock Taylor McKee juge « décevants », n’ont pas suscité une réaction de la classe politique provinciale. Pourtant, d’après l’expert, « s’il avait donné cette réponse en public, son cas serait examiné de plus près ». « C’est le genre de réponse qui autorise l’abus », dit-il. Mais David Branch a plutôt continué son travail, sans être particulièrement interpellé par Queen’s Park.

Ann Pegoraro, titulaire de la chaire de recherche en gestion du sport à l’Université Guelph, estime que David Branch s’est aidé en commentant dès 2018 l’histoire de Daniel Carcillo, deux ans avant que celui-ci ne lance la poursuite avec deux autres ex-joueurs. Le commissaire avait alors affirmé qu’il avait « laissé tomber » le futur plaignant. Cela a contribué à alléger l’histoire dans la province. Mais celle-ci n’est pas terminée, dit-elle. « Que s’est-il passé depuis ? » se demande-t-elle.

Taylor McKee voit mal comment Queen’s Park pourra s’entendre pour poser la question au commissaire en comité parlementaire, comme l’a fait l’Assemblée nationale. Plusieurs députés ontariens, dit-il, représentent des régions qui comptent des équipes juniors, le gouvernement Ford a récemment défendu la ligue dans une autre action collective, et David Branch aurait obtenu la sympathie de la population en raison de ses positions parfois progressistes en matière de protection des joueurs.

Par voie de communiqué, Alan Sakach, le porte-parole du ministre du Sport de l’Ontario, Neil Lumsden, a affirmé qu’il ne pouvait commenter un dossier qui se trouve actuellement devant la cour. Mais les fonctionnaires du ministère « explorent la possibilité de créer un organe indépendant qui pourrait recevoir et revoir des accusations d’abus ou de maltraitance ».

Commissaire influent

David Branch est à la tête de l’OHL depuis 42 ans, cinq ans de plus que Gilles Courteau. Il a aussi été président de la Ligue canadienne de hockey (LCH) — organisation qui chapeaute les trois ligues juniors du pays — de 1996 à 2019. « En 42 ans, il s’est probablement fait des amis dans plusieurs communautés », affirme Taylor McKee, de l’Université Brock. « Il a passé à travers de tout », ajoute la professeure Pegoraro.

Cela inclut une poursuite intentée contre la LCH en 2014 qui cherchait à faire reconnaître que les joueurs étaient en fait des employés. La poursuite a finalement été réglée en mai 2020, un mois avant que la deuxième poursuite ne soit lancée. Dans la première, David Branch, qui s’opposait à cette reconnaissance, a eu l’appui de la province. Le gouvernement ontarien, dit Taylor McKee, ne veut peut-être pas perdre un allié en le plaçant sous les projecteurs en raison des incitations.

Au cours de ses quatre décennies au pouvoir, David Branch a aussi pris des décisions progressistes en matière de sécurité des joueurs, une approche qui lui vaut peut-être une opinion plus favorable de la part de la population, pense Taylor McKee. En 2012, l’OHL est devenue la première ligue junior majeur au pays à limiter les joueurs à 10 bagarres. En 2016, le plafond est passé à 3, alors qu’au Québec, elle s’établit encore à 10 combats, bien que la ligue ait laissé entendre que les combats seraient bientôt interdits.

Une « mafia »

Laurel Walzak, la directrice du programme de médias sportifs de l’Université métropolitaine de Toronto, ne comprend pas pourquoi le gouvernement ontarien n’est pas davantage intervenu dans les dossiers touchant le hockey récemment. L’été dernier, la professeure torontoise et 27 autres universitaires ont envoyé une lettre à la ministre fédérale du Sport, entre autres, pour demander aux politiciens canadiens d’en faire plus contre la violence et les sévices sexuels dans le hockey.

« Les enfants et les jeunes adultes continuent de vivre des violences, soutient Laurel Walzak. Ce serait bien si l’OHL sortait pour dire “On réforme beaucoup de choses”, mais on ne le voit pas. » Les personnes au pouvoir en Ontario craignent-elles le pouvoir du sport ? « Je ne sais pas », répond Laurel Walzak. Mais le sport est influent, poursuit-elle. « Le hockey, de la façon que c’est gouverné, est semblable à une mafia. C’est le stéréotype d’une mafia. »

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.