Témoigner pour cerner les séquelles laissées par la LHJMQ

En trois saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Stephen Quirk a joué un total de 135 matchs qui ont suffi à bouleverser le reste de sa vie. Dans une entrevue accordée au Devoir, il raconte comment les supplices physiques, psychologiques et sexuels subis lors de son passage dans les rangs du hockey junior majeur le hantent encore, 27 ans plus tard.

Son histoire, d’abord mise en lumière par Radio-Canada, a précipité la chute du commissaire Gilles Courteau après 37 ans de règne sur la LHJMQ. La démission de ce dernier a déclenché un tourbillon dans l’existence de Stephen Quirk qui ne lui apporte aucun sentiment de justice. « Je ne l’ai jamais rencontré, mais je peux éprouver de l’empathie pour lui, avance l’imposant Néo-Écossais. Je sais ce que c’est, l’impression d’avoir tout perdu. »

Homme ordinaire, resté loin des projecteurs pendant 45 ans, il voit aujourd’hui son nom attaché au plus récent scandale à éclabousser le hockey canadien.

« Ça fait 23 ans que je travaille pour les services correctionnels », commence le colosse au sourire timide qui apparaît à l’autre extrémité de l’écran. « Ce n’était pas mon emploi de rêve », confie-t-il en haussant les épaules. Deux décennies et demie ont fini par l’accoutumer au boulot, jamais à la violence subie dans le secret des vestiaires de son adolescence.

« Ils m’ont tout volé, tout, raconte-t-il, la voix chevrotante, depuis sa résidence de l’île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Mes espoirs, mes rêves : ils ne m’ont rien laissé. »

Il fallait toujours montrer que nous avions ce qu’il fallait pour réussir au hockey, sous peine d’avoir l’air trop faibles

Il aime encore le hockey, « le plus beau jeu du monde » à ses yeux, mais n’éprouve plus aucune joie à le pratiquer ni à retrouver l’atmosphère d’une patinoire. Certains soirs, il demeure incapable de mettre les pieds à l’aréna pour encourager l’équipe de hockey de sa fille de 9 ans. Si ses deux garçons avaient voulu pratiquer le sport, il aurait refusé net. « Hors de question, tranche-t-il sans détour. Ça me prendra beaucoup plus que des paroles pour leur faire à nouveau confiance. »

Le rêve, la réalité, le cauchemar

Stephen Quirk a poussé ses premières rondelles sur l’étang gelé situé près de la maison familiale de North Sydney. Avec un bâton de hockey dans les mains, il avait du coeur et du talent : il brillait au milieu de ses camarades sur la patinoire. Il a rapidement enfilé un uniforme pour gravir un à un les rangs du hockey mineur jusqu’à recevoir, en 1995, une invitation au camp d’entraînement des Wildcats de Moncton.

« J’étais tellement fier, se souvient-il. J’ai grandi dans une communauté où tout le monde me demandait comment ça allait au hockey. » Son talent lui appartenait, mais il soulevait aussi l’espoir de toute sa collectivité qui voyait, dans l’accession d’un des siens dans la prestigieuse LHJMQ, un peu de sa propre consécration.

« Je me souviens très bien de mon camp d’entraînement. J’avais connu de très bonnes premières journées et au bout d’une semaine, l’entraîneur m’avait laissé entendre que j’allais faire partie de l’équipe la saison prochaine. Ç’a été, se souvient-il avec amertume, un des plus beaux moments de ma vie. »

Il garde en mémoire la déferlante de fierté, l’empressement de saisir un téléphone pour annoncer la nouvelle à ses parents, l’impression que la passion qu’il nourrissait depuis l’enfance avait enfin une chance d’éclore, qui sait, en une carrière professionnelle.

Recrue des Wildcats, il n’avait qu’une marche de plus à franchir pour poser le pied dans la Ligue nationale. Moncton, à ce moment, représentait un avenir sans nuages, le début d’un rêve partagé par tant d’autres mais qui devenait pour lui, Stephen Quirk, 17 ans à l’époque, une réalité.

Son cauchemar n’a pas tardé à commencer. « Je pensais vivre la plus grande expérience de ma vie ; c’est le contraire qui m’attendait. Le hockey est devenu ma cage, ma prison. Honnêtement, dès mon party d’initiation, j’ai probablement fait tout ce que j’ai pu pour tenter d’échapper à cette ligue. »

Il se rappelle avoir eu des conversations récurrentes avec ses parents où il évoquait son souhait d’abandonner le sport. « Je leur disais qu’il y avait beaucoup de bagarres, explique-t-il, que ce n’était pas du hockey. » Sa famille, tenue dans le secret par rapport aux sévices qu’il subissait, lui répétait qu’il vivait une occasion incroyable, qu’il fallait persévérer.

« C’est un piège social qui se referme lentement sur toi, illustre Stephen Quirk avec le recul. Tout le monde a ta réussite à coeur, il y a une communauté entière qui t’encourage et qui compte sur toi. Je n’avais pas la force de la décevoir : j’ai donc décidé d’enterrer ma souffrance, de porter mon fardeau et de continuer à jouer au hockey parce que… parce que… » Il hésite un long moment, tête baissée. « Parce que je n’avais pas le choix : ça semblait rendre les gens tellement heureux autour de moi. »

Un silence pénible à dissiper

S’il y a un blâme à lancer, c’est, à son avis, sur la culture du sport qui pousse des adolescents à serrer les dents et à endurer des sévices sans se plaindre.

« Il fallait toujours montrer que nous avions ce qu’il fallait pour réussir au hockey, sous peine d’avoir l’air trop faibles. J’ai fini par croire, poursuit Stephen Quirk, que “ce qu’il fallait”, c’était d’accepter cette torture et de continuer à jouer sans broncher. Ce n’est pas acceptable : personne ne devrait avoir le droit d’abîmer ainsi des enfants. »

Dès que le récit de sa vie s’approche trop près des sévices endurés pendant ces années dans la LHJMQ, il s’interrompt, incline la tête, inspire pour retrouver son sang-froid. Les blessures demeurent fraîches et les traumatismes, à fleur de peau. L’ancien hockeyeur suit une thérapie qui lui permet de lever, petit à petit, le silence qui a longtemps voilé la pire période de sa vie.

« Très peu de personnes savent encore, autour de moi, ce que j’ai vécu », indique-t-il. Son témoignage a peut-être provoqué une tempête au Québec, sans soulever de raz-de-marée en Nouvelle-Écosse. Dans sa famille, son épouse sait la vérité, son fils aîné de 21 ans aussi. C’est lorsque ce dernier s’apprêtait à vivre lui-même l’initiation réservée aux recrues de son équipe de basketball que les démons de son père ont émergé après des décennies de dormance.

« Ç’a été très, très difficile, se souvient Stephen Quirk. J’avais tellement peur qu’il subisse ce que moi, j’avais enduré. » Ses trois plus jeunes enfants, âgés de 12 et 9 ans, ignorent encore tout de ses années dans la LHJMQ.

Sa mère non plus ne savait rien il y a à peine un mois. C’est l’éclatement du scandale au Québec qui a poussé son fils, il y a deux semaines à peine, à évoquer pour la première fois devant elle des bribes de son passage dans la LHJMQ. « J’avais peur, dit-il, qu’elle se sente coupable pour ce qui m’était arrivé. »

Cette conversation avec sa mère, redoutée pendant plus de 25 ans, recelait encore quelques silences. « Je ne lui ai pas tout dit, confie l’ancien hockeyeur. C’est une femme forte, mais j’essaie de la protéger. » Le hockey junior majeur a brisé une partie de sa vie : ce n’est pas vrai qu’il allait en plus mettre un coeur de mère en miettes.

Le père de Stephen, parti il y a huit ans, aura cru jusqu’à son dernier souffle que son fils a vécu ses meilleures années dans les rangs junior majeur. « Mes parents méritent des excuses. Ils ont confié leur enfant à une organisation et cette organisation les a trahis, accuse-t-il aujourd’hui. Ils ont au moins le droit de se faire demander pardon. »

Pourquoi a-t-il accepté de se confier au Devoir dans ce qui représente la première entrevue de sa vie ? Cette prise de parole, longuement mûrie avec sa thérapeute, Stephen Quirk la fait pour améliorer le sort des garçons qui souffrent encore, peut-être, en silence.

« Je crois que le hockey a une vraie occasion de se réformer, conclut-il. Le sport a encore un chemin long et difficile devant lui, mais le changement, maintenant, repose entre ses mains. »