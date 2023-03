Les chemins cahoteux vers un hockey mineur en meilleure forme

Climat toxique, loi du silence, initiations dégradantes, scandales sexuels. Des voix s’élèvent de partout pour réclamer un environnement plus sain pour les jeunes hockeyeurs. Est-ce que la rédemption du « sport national » du Québec peut passer par une réforme de ses structures ? Le Devoir fait le tour de la question avec les architectes du hockey mineur contemporain.

« Pour faire une histoire courte, avant, il n’y avait qu’un seul chemin asphalté : ça passait par le hockey associatif. Là, on est en train d’asphalter un deuxième chemin à travers le scolaire, qui va mener à la même place. Il va y avoir deux belles routes. »

Cette image, c’est celle de Stéphane Auger, directeur du département hockey au Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Depuis des années, cet ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey travaille à « harmoniser » les trois ligues scolaires qui existaient auparavant de façon indépendante. « Ça, c’est réglé » , dit-il, réjoui, en entrevue au Devoir.

Si les intentions sont bonnes, le résultat n’est pas encore tout à fait au point, nuance Albert Marier, ancien conseiller du gouvernement en matière de hockey, qui a établi les règles du sport-études dans les années 1980. Selon lui, le hockey en milieu scolaire n’est encore qu’à l’étape de « voie de gravelle » pour former l’élite. Il estime par ailleurs que le hockey en milieu scolaire n’est pas la meilleure voie pour un jeune qui rêve de devenir professionnel.

« Ce n’est pas l’école qui développe les athlètes, affirme-t-il. Il n’y a que le football où c’est vrai à 100 %. Dans le cas du baseball, du basket, les meilleurs évoluent tous dans des programmes privés. » Si le but est d’entraîner de bons citoyens, là, le sport-études est tout désigné, précise-t-il. « La réussite scolaire est dans le plafond, elle est excellente. C’est un succès total. »

Mariage organisé

Longtemps, ce fut la guerre entre les réseaux associatif et scolaire. Mais ce dernier a fait ses preuves et ne cesse de gagner des adeptes, au point où il est désormais impossible de l’ignorer. Les parents aiment le réseau scolaire surtout pour l’encadrement des jeunes joueurs, qui est fait par des professeurs d’éducation physique plutôt que par des parents bénévoles comme dans le réseau associatif. Les horaires des cours sont adaptés et les séances d’entraînement se font généralement pendant les heures d’école. Pour les parents surchargés, c’est souvent un gros plus.

Le RSEQ et Hockey Québec ont signé une entente récemment. Aujourd’hui, leurs dirigeants affirment haut et fort que les deux structures sont nécessaires, puisqu’elles répondent toutes les deux à des besoins particuliers et qu’elles travaillent ensemble plutôt que l’une contre l’autre. C’est du moins le cas sur papier, car, dans la réalité, le « mariage est plus difficile » dans certaines régions, explique le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault. « C’est un des grands défis qu’on vit présentement », convient l’ancien gardien du Tricolore.

Certaines associations de hockey mineur sous la gouverne de Hockey Québec déplorent la perte de joueurs au profit du scolaire, explique-t-il. Il tente donc de les faire évoluer vers une réalité plus adaptée aux besoins d’aujourd’hui. « C’est vrai que c’est plus difficile d’organiser des équipes quand tu as 400 joueurs plutôt que 200 dans une région. Mais il faut arrêter de penser qu’on perd des joueurs. Ils sont juste ailleurs. C’est cette perception-là qu’il faut changer, et c’est fondamental comme changement. »

Pour maximiser le bassin de joueurs, il faut trouver des façons de faire jouer les équipes les unes contre les autres, indépendamment du réseau dans lequel elles évoluent, explique M. Thibault. « On travaille là-dessus, mais ça va prendre quelques années encore pour réussir. »

La troisième voie

L’un des problèmes soulevés par plusieurs experts est le fait que l’on mise trop sur la performance des jeunes en bas âge, alors qu’il est prouvé scientifiquement qu’avant la première grosse poussée de croissance, vers 15 ans, il ne sert à rien de se spécialiser, au contraire. Dans un rapport du Comité québécois sur le développement du hockey, dont faisaient partie Stéphane Auger et Jocelyn Thibault, publié l’an dernier, on répète qu’il faut « prioriser le plaisir du jeu chez les enfants » et arrêter d’exercer une pression indue pour en faire de futures vedettes. Il évoque un « système où le jeune prodige et son entourage ont l’impression d’être dans une classe supérieure, entourés de spécialistes qui feront en sorte qu’on “ne l’échappe pas” ».

Dans ce rapport, on recommande notamment d’abolir les statistiques chez les moins de 13 ans. Une mesure à laquelle souscrit Jocelyn Thibault, mais qui lui cause bien des maux de tête. « Le problème, c’est que, lorsque les gens ne sont pas contents [des actions faites par Hockey Québec pour favoriser le plaisir et le développement aux dépens de la compétition], ils se partent des programmes privés », explique-t-il. « La même chose est arrivée lorsqu’on a pris la décision de faire jouer nos jeunes de moins de neuf ans sur des demi-glaces plutôt que sur des pleines glaces, ajoute-t-il. Il y a plein de personnes qui se sont désaffiliées de Hockey Québec et qui se sont parti des programmes privés pour concurrencer celui de Hockey Québec. »

Au RSEQ, Stéphane Auger fait le même constat. « On travaille avec la fédération [Hockey Québec] à réglementer et à structurer le hockey pour nous assurer qu’il y ait un bon développement des jeunes, sauf qu’il y a des ligues parallèles qui poussent partout, et dès un très jeune âge. Elles proposent des camps de printemps, des camps AAA, ce sont des business. »

À mots couverts, tous les deux expliquent que ces ligues parallèles privées exploitent à prix fort la volonté des parents de faire de leurs rejetons de futures étoiles de la LNH. Ils demandent, tout comme le Comité québécois sur le développement du hockey le faisait l’an dernier, d’exiger que toutes les organisations et activités liées à la pratique du hockey souscrivent aux règles de Hockey Québec, afin d’assurer un développement sain à tous les enfants.

Remonter la pente, et éviter de glisser

Le hockey perd de la vitesse. Dans les « bonnes années », entre 2008 et 2013, le Québec comptait quelque 100 000 joueurs actifs. En 2019-2020, ils n’étaient plus que 87 000. Et la pandémie a enfoncé le clou dans le cercueil, faisant passer le nombre d’inscriptions sous la barre des 70 000. Cette année, les chiffres s’annoncent prometteurs — Jocelyn Thibault estime qu’ils se situeront entre 80 000 et 85 000 —, avec une hausse observée chez les filles. Mais la pente est abrupte.

L’avenir passe par « une structure hybride » qui s’inspire des meilleures pratiques du réseau scolaire, dixit Jocelyn Thibault. Hockey Québec ne peut se permettre de remplacer tous ses bénévoles par des professionnels ou de les rémunérer à ce titre, mais la fédération évalue la possibilité d’avoir recours à des professionnels pour encadrer et outiller les bénévoles. « On va avoir des discussions là-dessus dans les prochains mois », conclut M. Thibault.