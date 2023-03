Pierre Karl Péladeau rachète les Alouettes de Montréal

La Ligue canadienne de football (LCF) a annoncé la conclusion d’une transaction avec l’entrepreneur et homme d’affaires Pierre Karl Péladeau, qui se porte acquéreur, à titre personnel, des Alouettes de Montréal.

La nouvelle a été confirmée lors d’une conférence de presse tenue au Stade olympique vendredi matin.

Elle vient concrétiser des rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours déjà.

Pour l’occasion, M. Péladeau était accompagné du commissaire de la LCF, Randy Ambrosie.

« Notre objectif dans ce processus était de mettre les Alouettes sur la voie du succès à long terme, avec un actionnariat local et solide », a déclaré M. Ambrosie, dans un communiqué de presse de la LCF.

« Ce but a été atteint. C’est une journée spéciale pour cette franchise, ainsi que pour ses partisans à Montréal et aux quatre coins du Québec. La passion de Pierre Karl pour le sport, pour le divertissement et pour sa communauté est remarquable. Je sais qu’il fera un travail formidable pour guider les Alouettes », a ajouté M. Ambrosie, selon qui il s’agit d’un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire des Alouettes de Montréal.

Dans le communiqué officiel de la LCF, M. Péladeau a fait référence à ses racines montréalaises et à l’importance d’une telle organisation pour une ville comme Montréal.

« Je suis très heureux d’être le nouveau propriétaire des Alouettes de Montréal, une équipe qui a une longue histoire et qui a un impact important dans notre collectivité parce qu’elle nous rassemble. J’aime le sport et je suis un fier montréalais. Cette équipe que j’ai vue au sommet de la LCF et remporter la Coupe Grey, c’est notre équipe, c’est celle des partisans. Je veux y apporter de la stabilité et une vision à long terme, des conditions qui nous permettront de remettre Montréal au sommet du football canadien », a expliqué M. Péladeau.

Les Alouettes ont remporté sept Coupes Grey (1949, 1970, 1974, 1977, 2002, 2009 et 2010), et ils ont été le domicile de plusieurs des plus grands de la LCF, dont Hal Patterson, Wally Buono, Pierre Vercheval, Ben Cahoon, Anthony Calvillo, entre autres.