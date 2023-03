Daniel Brière est nommé directeur général par intérim chez les Flyers

Les Flyers de Philadelphie ont congédié le directeur général Chuck Fletcher et confié le poste sur une base intérimaire au Québécois Daniel Brière, une ancienne vedette de l’équipe.

Le congédiement de Fletcher, qui était aussi président des opérations hockey, survient une semaine après qu’il eut été incapable de compléter une transaction majeure à la date limite des échanges, vendredi dernier.

Pendant le règne de quatre ans et demi de Fletcher, les Flyers ont atteint les séries éliminatoires une seule fois, en 2019-2020.

Dirigés par John Tortorella, à sa première saison à la barre de l’équipe, les Flyers affichent un dossier de 24-30-11 pour un total de 59 points. Ils occupent le huitième rang du classement général de l’Association Est, à 15 points de la dernière place donnant accès aux éliminatoires.

Ils ont subi des défaites à leurs deux dernières parties, incluant un revers de 1-0 jeudi soir face aux Hurricanes de la Caroline. Ils rendront visite aux Penguins de Pittsburgh samedi.

« L’organisation des Flyers de Philadelphie a toujours été reconnue pour sa combativité, sa détermination et sa norme d’excellence. Au cours des quelques dernières saisons, notre équipe n’a tout simplement pas atteint cette norme. Aujourd’hui, nous allons donc commencer à tracer une nouvelle voie pour l’avenir, avec une nouvelle structure de direction pour les opérations hockey », a annoncé le président du conseil d’administration des Flyers, Dave Scott.

Brière a aidé les Flyers à atteindre la finale de la coupe Stanley pour la dernière fois de leur histoire en 2010. Ils avaient alors baissé pavillon face aux Blackhawks de Chicago.

Il est considéré comme une vedette montante au sein du personnel hockey et avait été promu de son rôle portant sur le développement des joueurs à celui d’adjoint spécial au directeur général, l’année dernière.

Natif de Gatineau et âgé de 45 ans, Brière a joué pendant six saisons avec les Flyers, entre 2007 et 2013. En 364 parties avec les Flyers, il a marqué 124 buts et totalisé 283 points. Il a notamment connu des campagnes de 31 buts, en 2007-2008, et de 34 buts, en 2010-2011.

Lors des séries éliminatoires du printemps 2010, il avait terminé au premier rang de tous les marqueurs de la LNH avec une récolte de 30 points, dont 12 buts en 23 rencontres.

Les Flyers ont gagné deux coupes Stanley au fil de leur histoire, en 1974 et en 1975. Depuis leur présence en finale en 2010, ils ont atteint la deuxième ronde des séries seulement trois fois.

« Les partisans des Flyers méritent une meilleure équipe que celle qu’ils ont vue sur la glace lors des dernières saisons, et un plan défini pour redevenir des aspirants à la coupe Stanley », a fait remarquer Scott.

« Nous savons que ce sera un processus qui s’étendra sur plusieurs années, et nous nous engageons à y avancer de la bonne manière, parce que nous voulons lancer cette concession sur la route menant à une conquête de la coupe Stanley, point final », a-t-il ajouté.

En 2021, Fletcher a risqué le tout pour le tout avec une série de manoeuvres qui n’ont pas vraiment rapporté. Son échange pour mettre la main sur le défenseur Ryan Ellis et l’embauche de l’attaquant Cam Atkinson, via le marché des joueurs autonomes, n’ont rien produit à cause des blessures. Le même scénario s’est répété après de lucratives prolongations de contrat à Joel Farabee et Sean Couturier.

Scott l’a souligné, faisant remarquer que Fletcher avait fait face à d’importants défis « incluant certains hors de son contrôle ».

« Mais nous avons atteint un point où nous devons emprunter une direction différente et envisager l’avenir avec un nouveau leadership », a expliqué Scott, tout en précisant que selon la nouvelle structure, le directeur général et le président des opérations hockey seront des fonctions détenues par deux personnes différentes.

—-

Avec des informations de Dan Gelston de l’Associated Press.