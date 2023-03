Kim Clavel remontera dans le ring le 28 avril

Kim Clavel amorcera sa quête d’un deuxième titre mondial le 28 avril prochain, à la Place Bell.

C’est ce qu’a confirmé mercredi son promoteur, Yvon Michel. Son adversaire sera divulguée dans les prochaines semaines.

Clavel (16-1, 3 K.-O.) a depuis peu repris l’entraînement en vue de ce prochain affrontement. Elle a livré son dernier combat face à Yesica Nery Plata en janvier dernier. Elle s’était inclinée par décision unanime dans un combat d’unification des titres de la World Boxing Association (WBA) et du World Boxing Council (WBC) des mi-mouches.

La Québécoise de 32 ans tentait alors de défendre pour la troisième fois sa ceinture du WBC, remportée par décision unanime le 28 août 2021 contre Maria Soledad Vargas, au stade IGA.

Ceinture pour Germain ?

Par ailleurs, le promoteur montréalais a indiqué que le titre intercontinental de l’International Boxing Federation (IBF) des super-légers serait à l’enjeu quand Mathieu Germain affrontera Steven Wilcox, le 16 mars prochain, en demi-finale du choc éliminatoire des mi-lourds de l’IBF entre Jean Pascal et l’Allemand Michael Eifert.

Germain (21-2-1, 9 K.-O.) et Wilcox (24-3-1, 7 K.-O.) auront donc la chance de mettre la main sur ce titre vacant qui ouvre la porte du top 10 mondial de l’organisme de sanction. Aucun des deux boxeurs n’apparaît actuellement parmi les 15 premiers aspirants au titre détenu par le Portoricain Subriel Matias.

Le gala du 16 mars prochain devrait offrir sept combats.

La fin du mois de mars sera faste pour la boxe québécoise, alors que le 18 mars, New Era Promotions présente une carte à Châteauguay mettant en vedette le poids lourd Alexis Barrière (8-0, 7 K.-O.).

Cinq jours plus tard, ce sera au tour d’Eye of the Tiger Management d’occuper le Casino de Montréal avec le choc des super-moyens Christian Mbilli (23-0, 20 K.-O.) et l’Équatorien Carlos Gongora (21-1, 16 K.-O.).