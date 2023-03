Le Canada participera aux Mondiaux de courte piste

Dix Canadiens enfileront les patins en vue de la dernière compétition de la saison à l’échelle internationale, alors qu’ils affronteront les meilleurs au monde aux Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste, qui se tiendront cette semaine à Séoul, en Corée du Sud.

Du 10 au 12 mars, des patineurs et patineuses représentant plus de 30 pays batailleront pour l’obtention de médailles dans les épreuves masculines et féminines du 500 m, 1000 m et 1500 m, ainsi qu’au relais mixte de 2000 m, au relais féminin de 3000 m et au relais masculin de 5000 m.

Pour la première fois dans l’histoire de cette compétition, aucun titre de champion ou de championne du monde au classement général ne sera attribué cette année.

Les Championnats du monde courte piste de l’ISU devaient avoir lieu dans la capitale sud-coréenne en 2020, mais ils avaient alors été annulés en raison de préoccupations attribuables à la COVID-19.

L’équipe canadienne qui prendra part à la compétition de cette fin de semaine sera notamment composée de six olympiens, incluant les vice-champions du monde de la saison dernière, Kim Boutin et Pascal Dion.

Renée Steenge, Félix Roussel et Rikki Doak en seront à leurs premiers Championnats du monde, tandis que Claudia Gagnon y sera de retour pour la première fois depuis l’édition de 2021.

Le Canada entreprendra cette dernière compétition de la saison internationale 2022-23 sur une bonne note, ayant complété la campagne de la Coupe du monde avec une récolte de 37 médailles, soit 15 d’or, 15 d’argent et sept de bronze. Il s’agit du total le plus élevé sur le circuit international depuis la saison 2015-16, quand la formation canadienne avait décroché 44 médailles.

Sur le plan individuel, Courtney Sarault (2e), Steven Dubois (3e) et Pascal Dion (4e) ont tous conclu la saison dans le top 5 du classement général. Par ailleurs, les relais masculin et féminin ont fini la saison au premier rang du classement général en vertu d’une récolte combinée de 10 médailles, dont quatre d’or.