Mario Cecchini est nommé commissaire de la LHJMQ

La Ligue de hockey junior majeur du Québec confirme l’embauche de Mario Cecchini à titre de commissaire. Le président du bureau des membres de la LHJMQ, Richard Létourneau, a confirmé la nouvelle dans un communiqué de presse publié en milieu d’après-midi, mardi.

Cecchini entrera en fonction officiellement le 8 mai 2023.

Il succède à Gilles Courteau, qui a remis sa démission dimanche, au moment où la ligue qu’il a dirigée pendant 37 ans est éclaboussée par des allégations d’abus sexuels contre des joueurs pendant des activités d’initiation.

Peu de temps après l’annonce de la démission de Courteau, le nom de Cecchini, ancien président des Alouettes de Montréal, avait commencé à circuler pour assumer la relève.

Mario Cecchini assure la présidence du club de football montréalais par intérim pendant le processus de vente des Alouettes, qui sont sous la tutelle de la LCF à la suite du rachat de l’équipe par la ligue. En raison des dossiers pilotés par Cecchini avec les Alouettes de Montréal, la LHJMQ annoncera la date d’une conférence de presse pour le présenter aux médias à une date ultérieure.

« M. Cecchini possède une vaste expérience à titre de gestionnaire dans le monde des affaires, autant du côté sportif que médiatique. Il a agi comme président de plusieurs organisations réputées. Il sera un actif important pour la Ligue et nous sommes très heureux de l’accueillir », a déclaré Létourneau, dans le communiqué officiel.

Dans le même communiqué, Cecchini a affirmé avoir hâte d’entreprendre ce mandat et de rejoindre l’équipe.

« La LHJMQ, c’est plus de cinquante ans de développement de joueurs élites, dont certaines des plus grandes vedettes de l’histoire de la Ligue nationale de hockey. Mais avant tout, c’est une école de vie incroyable qui offre aux joueurs tous les outils pour se développer au niveau sportif, académique et social », est-il écrit.

« Plusieurs excellents programmes d’encadrement ont été mis sur pied. Au cours des prochaines années, nous aurons la chance avec les ressources en place de voir comment nous pouvons les améliorer et mieux les communiquer. »

Le commissaire par intérim, Martin Lavallée, continuera à assumer les fonctions de commissaire jusqu’à la date d’entrée en fonction de Cecchini, a précisé la LHJMQ dans son communiqué.