La Classique mondiale de baseball fait son retour mercredi à Taïwan

Nolan Arenado souhaite que la Classique mondiale de baseball devienne un événement mondial d’une envergure proche de la Coupe du monde de soccer.

« J’ai l’impression que l’attention médiatique est un peu plus élevée qu’en 2017. Il y a plus de gars qui veulent y participer, a déclaré le joueur de troisième but des Cardinals de St. Louis. Je sais que ce n’est pas la Coupe du monde, mais juste à regarder la Coupe du monde et voir à quel point c’est génial de représenter son pays… Je ne sais pas si ça va atteindre ce niveau-là, mais essayons au moins de s’en approcher. »

Entre Taïwan, Tokyo, Phoenix et Miami

La Classique débutera mercredi à Taïwan. Les Pays-Bas affronteront Cuba et le Panama jouera contre les Taïwanais, dans un groupe A qui comprend aussi l’Italie.

Le groupe B commencera à jouer le lendemain, à Tokyo. L’Australie, la Chine, la République tchèque, le Japon et la Corée du Sud seront en compétition pour deux places en quarts de finale.

Le groupe C entamera ses activités samedi, à Phoenix, et rassemble les États-Unis, champions en titre, le Canada, la Colombie, le Mexique et la Grande-Bretagne.

Le groupe D se lancera le même jour, à Miami, et verra s’affronter la République dominicaine, Israël, le Nicaragua, Porto Rico et le Venezuela.

« À la dernière Classique mondiale, j’étais un peu hésitant entre y aller ou non, et quand j’ai passé mon tour, après avoir vu les matchs, j’ai un peu regretté, a dit le voltigeur Mike Trout, des Angels de Los Angeles. [Les joueurs] avaient l’air de tellement s’amuser. »

Les équipes aux deux premières places de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe. Les quarts de finale se joueront à Tokyo les 15 et 16 mars et à Miami les 17 et 18 mars.

Les demi-finales auront lieu à Miami les 19 et 20 mars, ainsi que la finale le 21 mars, neuf jours avant le coup d’envoi de la saison du baseball majeur.