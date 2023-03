L’écurie Aston Martin a attiré toute l’attention lors du Grand Prix de F1 de Bahreïn

Comme les changements d’appellation sont communs en Formule 1, les dirigeants d’Aston Martin pourraient évaluer la possibilité de devenir « Awesome Martin », après un sidérant début de saison au Grand Prix de Bahreïn!

À l’âge avancé de 41 ans, l’Espagnol Fernando Alonso a montré que son talent ne se dissipait pas après avoir terminé la course en troisième position pour son 99e podium en carrière.

Bien qu’il ait fait très bonne impression pendant les essais d’avant-saison, au moment où son coéquipier québécois Lance Stroll se remettait d’une blessure, Alonso avait encore l’impression de vivre un rêve après avoir mérité seulement son deuxième podium en F1 depuis 2014.

« J’ai eu la même sensation que pendant les essais; c’est trop bon pour être vrai. Vous vous attendez toujours à reculer d’un pas et retourner dans la réalité. Mais ça semble réel. J’ai vraiment adoré la course et même après le drapeau à damier, j’avais l’impression que j’aurais pu conduire pendant une autre heure sur la piste », a déclaré Alonso, qui était au comble du bonheur.

Il semble que les voitures Red Bull soient déjà trop loin devant pour être rattrapées, après la victoire dominante de Max Verstappen et le doublé complété par le Mexicain Sergio Perez.

Mais Aston Martin pourrait-elle doubler Mercedes et Ferrari et devenir le principal aspirant?

Une autre solide prestation en Arabie saoudite, le 19 mars, va accentuer le battage médiatique, mais Alonso essayait de doser son optimisme.

« Ce week-end ressemble à un rêve, mais nous devons demeurer réalistes », a noté Alonso. Le circuit de Djeddah est très différent et offre un tout autre défi. J’ai hâte de pouvoir m’asseoir de nouveau dans le bolide. »

Beaucoup d’observateurs se demandaient comment Alonso allait s’entendre chez Aston Martin, après des relations difficiles avec ses anciennes équipes. Plus récemment chez Alpine, où il a soudainement annoncé son départ l’été dernier.

Auparavant, il avait quitté Ferrari en mauvais termes à la fin de 2014 et a enduré quatre années misérables, avec un seul podium, chez McLaren, où il critiquait les performances de la voiture et de ses moteurs.

Et comment allait-il s’entendre avec Stroll, le fils du propriétaire?

Jusqu’à maintenant, tout va bien.

Résultat inespéré pour Stroll

Stroll a terminé en sixième position à Bahreïn alors qu’il n’était même pas prévu qu’il participe à la course après qu’un accident de vélo l’eut écarté des essais d’avant-saison et nécessité une opération au poignet droit.

Stroll, qui a aussi subi une fracture d’un orteil dans cet accident, a eu droit à des éloges bien senties d’Alonso.

« Un incroyable effort de Lance, qui a été un héros aujourd’hui (dimanche) pour avoir si bien piloté si tôt après sa blessure », a fait remarquer Alonso.

« Vous pouvez sentir l’énergie dans l’équipe. Tout le monde travaille à fond en ce moment et nous sommes tous très motivés. »

Alonso a longtemps été considéré comme l’un des plus beaux talents en F1, le septuple champion Lewis Hamilton ayant même dit de lui qu’il était le rival le plus coriace en piste qu’il ait affronté pendant sa carrière.

Stroll n’a pas le même talent qu’Alonso, ce que l’on peut aussi dire de plusieurs autres pilotes.

Le Québécois de 24 ans compte trois podiums en carrière, mais il a aussi sa part de détracteurs, qui ont souvent souligné le fait que son père, Lawrence, est le propriétaire de l’équipe. Mais personne ne pouvait mettre en doute la combativité de Lance Stroll en s’asseyant derrière le volant à Bahreïn.

« À cause de la blessure, ça n’a pas été la course la plus confortable pour moi, mais terminer sixième vaut la peine d’avoir enduré toute cette douleur », a déclaré Stroll.

« Même avec l’adrénaline, la douleur a été le plus grand facteur limitant dans la seconde moitié de la course. Je dois remercier tous ceux qui m’ont aidé à être dans la meilleure forme possible pour aujourd’hui (dimanche). Je vais maintenant utiliser les prochains jours avant Djeddah pour travailler sur la guérison. »

Stroll a entamé la course de la huitième position sur la grille, mais a connu un départ suffisamment bon pour toucher la voiture d’Alonso, qui était parti cinquième.

« Je pensais que c’était (le pilote Mercedes) George (Russell), mais j’ai vu à la reprise que c’était Lance », a lancé Alonso. « Ç’a été notre jour de chance, à partir de ce contact et aussi d’avoir marqué de très importants points. »

Mike Krack, dirigeant principal d’Aston Martin, doit se pincer lorsqu’il constate à quel point la transition s’est opérée en douceur au sein de son écurie.

L’année dernière, l’équipe a terminé au septième rang du classement des constructeurs avec 55 points. Aston Martin n’avait amassé aucun point au fil des trois premières courses de la saison et a complété le calendrier sans le moindre podium de la part de Stroll et de l’Allemand Sebastian Vettel, dont le départ à la retraite a ouvert la porte à Alonso.

Aston Martin totalise déjà 23 points et un podium, et l’interaction entre Alonso, Stroll et le reste de l’équipe est évidente.

« Fernando a fait sensation tout le week-end et cette énergie s’est transmise à toute l’équipe », a déclaré Krack.

« Quant à Lance, le simple fait d’être en compétition a été un effort héroïque, et le voir finir sixième, après un beau dépassement sur George, est un superbe effort. C’est une performance très impressionnante. »