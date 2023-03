Quick effectue 25 arrêts et les Golden Knights battent le Canadien 4-3

Un mauvais départ a miné les chances du Canadien, dimanche au T-Mobile Arena, mais il est passé bien près de jouer un tour aux meneurs de la section Pacifique.

Le nouveau venu Ivan Barbashev a inscrit deux buts, Jonathan Quick a stoppé 25 tirs à sa première sortie dans son nouvel uniforme et les Golden Knights de Vegas ont défait la formation montréalaise 4-3.

Tenace, le Canadien a presque réussi à combler un déficit de trois buts en troisième période. Cependant, Quick a stoppé l’hémorragie à temps.

« Nous avons connu un mauvais départ. Nous n’avions pas d’énergie en première période, a reconnu l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis. J’ai aimé comment nous avons fini la deuxième et nous avons amené ça en troisième. »

Le Tricolore a donc conclu son périple avec une fiche de 1-3-0.

Mike Matheson, Alex Belzile et Rafaël Harvey-Pinard ont marqué lors du dernier tiers pour le Canadien (26-33-4), qui a encaissé un troisième revers d’affilée. Jake Allen a réalisé 24 arrêts.

Shea Theodore et Reilly Smith ont aussi touché la cible pour les Golden Knights (38-19-6), qui ont gagné un troisième match de suite.

Obtenu des Kings de Los Angeles vendredi, le défenseur Frédéric Allard était en uniforme pour le Canadien, après avoir été rappelé d’urgence de la Ligue américaine de hockey. Il remplaçait Kaiden Guhle, qui a semblé se blesser à une épaule vendredi contre les Ducks d’Anaheim.

Allard en était à un deuxième match seulement dans la LNH.

« Pour un défenseur, c’est bon quand l’entraîneur ne le remarque pas trop, a dit St-Louis. Il a gardé ça simple et il a joué de bonnes minutes. »

Le Canadien sera de retour au Centre Bell, mardi, quand il accueillera les Hurricanes de la Caroline.

Trop peu trop tard

Le quatrième trio des Golden Knights a donné le ton au match dès la première séquence de la rencontre et l’équipe locale n’a pas lâché prise durant le premier vingt.

Quick s’est signalé une première fois en stoppant un tir à bout portant de Rem Pitlick.

Les efforts des Golden Knights ont été récompensés, alors que Theodore a ouvert le pointage après 12:37 de jeu. Il a surpris Allen en tirant du haut de l’enclave après une mêlée près du filet.

Allen a rebondi avec deux arrêts coup sur coup contre Michael Amadio et William Karlsson quelques instants plus tard.

Les Golden Knights ont marqué un deuxième but avec 18,2 secondes à faire au premier engagement. Barbashev a profité d’une remise parfaite de Jack Eichel, peu après un dégagement de Joel Edmundson intercepté par Alex Pietrangelo.

Le Canadien a été plus menaçant en deuxième période et il a réussi à mettre Quick à l’épreuve.

Le double champion de la coupe Stanley a cependant fermé la porte devant Josh Anderson et Jesse Ylönen.

Un revirement de Denis Gurianov a mené au troisième but des Golden Knights, à 7:20. Smith a complété un bel échange avec Karlsson lors d’une attaque à deux contre un.

Anderson a obtenu une deuxième occasion en or quand il s’est échappé, mais il a raté la cible.

Matheson a finalement trompé la vigilance de Quick après 2:05 de jeu en troisième période, marquant après s’être moqué de la couverture de Paul Cotter.

Les Golden Knights ont connu un soubresaut d’énergie lors d’une infériorité numérique. Chandler Stephenson s’est buté à Allen lors d’une échappée.

Quelques instants plus tard, avec les équipes à forces égales, un tir de Nic Hague a rebondi deux fois, la deuxième sur Barbashev, avant de tout juste franchir la ligne des buts à 7:44.

Fidèle à son habitude, le Canadien n’a pas lâché prise. Belzile a battu Quick à l’aide d’un tir précis 24 secondes plus tard, puis Harvey-Pinard a réduit l’écart à un seul but à 8:42.

Quick a fait le nécessaire par la suite pour préserver l’avance des siens. Il a joué de chance en toute fin de match quand un tir de Mike Hoffman a atteint le poteau.

Échos de vestiaire

Le défenseur David Savard croit que le Canadien pouvait tirer du positif de son voyage, malgré sa fiche.

« Nous avons toujours été dans les matchs. Je suis content de l’effort. Nous pouvons ensuite bâtir nos concepts là-dessus. »

Alex Belzile a souligné à quel point le Canadien espérait réussir la remontée.

« Nous avons manqué d’énergie en première période, mais c’était la dernière partie de notre voyage et nous avions encore du carburant dans le réservoir. Nous avons voulu faire la remontée. Les deux buts nous ont donné du rythme et il restait encore 10 minutes à jouer. Nous avons tout donné. »

Frédéric Allard se pinçait alors que le fait qu’il n’y avait pas de vol samedi pour lui permettre de rentrer à Montréal en provenance de Los Angeles a contribué à sa première présence dans l’uniforme du Canadien.

« C’est indescriptible. Quand je suis arrivé ici, j’avais les larmes aux yeux. C’était un rêve de porter l’uniforme du Canadien. J’ai un oncle avec le sous-sol rempli d’items du Canadien et avec le logo du Canadien partout. C’est une fierté de porter le chandail du Canadien et représenter les gens de Montréal et du Québec. »