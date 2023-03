Les JO d’hiver se font discrets à Milan, trois ans avant le début des compétitions

Perché au 44e étage de l’un des nombreux gratte-ciel modernes placardés de verre qui définissent le paysage de Milan se trouve, de manière incongrue, un chalet de ski.

La « baita », construite à partir de morceaux de bois récupérés d’une forêt dévastée par un puissant orage qui a balayé le nord de l’Italie en 2018, est le quartier général du comité organisateur des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina de 2026.

Les bureaux sont ornés des célèbres anneaux olympiques, que l’on retrouve également sur les cartes magnétiques remises aux visiteurs lorsqu’ils accèdent au bâtiment. Mais à l’extérieur, les signes qui laissent présager de la venue des Jeux olympiques d’hiver à Milan dans un peu moins de trois ans sont plutôt discrets.

Le site de 50 000 mètres carrés qui accueillera le Palitalia, où les matchs de hockey doivent se dérouler, est présentement un simple terrain vague laissé à l’abandon. Et les travaux ne font que commencer à l’endroit même où sera érigé le Village des athlètes.

Des délais « respectés »

Le comité organisateur a déjà admis que des retards se sont accumulés en raison de la pandémie de coronavirus et de l’explosion des coûts, notamment causée par la guerre en Ukraine. Mais selon le directeur exécutif des Jeux olympiques, Christophe Dubi, il n’y a pas matière à être inquiet.

« Ce que vous ne voyez pas, c’est ce qui nous procure beaucoup de temps, a expliqué M. Dubi en entretien avec Associated Press. Ce sont les tâches administratives, l’obtention des permis et l’octroi des contrats aux entreprises qui développeront le projet. »

« Une fois que ce sera mis en chantier, ça ira très rapidement… Mais je veux être clair, les échéanciers qui nous ont été fournis ont été respectés jusqu’ici. Ils l’ont été jusqu’ici, et ils devront continuer de l’être », a-t-il renchéri.

Et le directeur au Comité international olympique (CIO) a déjà indiqué que son organisation suivrait attentivement la progression des projets afin de s’assurer que les échéanciers sont respectés.

« Ce qui est essentiel, c’est qu’on suive constamment la progression. Il faut atteindre tous les objectifs établis, car c’est comme ça que l’on contrôle le développement des projets, a-t-il expliqué. Il n’y a donc pas matière à être inquiet. Mais, comme dans tout, il faut être prêt à tout, et c’est ce que nous nous appliquons à faire. »

« Nouvelle ère » des Jeux d’hiver

Ce sera la première fois depuis 2006 que l’Italie accueillera les Jeux olympiques. Et puisque la liste des pays qui peuvent organiser des Jeux d’hiver se raccourcit constamment en raison des changements climatiques, Dubi a mentionné que le CIO songeait à établir une rotation de pays hôtes — il a qualifié ce virage de « nouvelle ère » olympique, qui misera « sur ce qui existe déjà ».

« Le territoire ne devrait pas avoir à s’adapter aux JO, c’est plutôt l’inverse qui devrait se produire, a-t-il déclaré. Nous tirerons de nombreuses leçons de l’expérience à Milan-Cortina, et des décisions déterminantes devront être prises pour l’avenir. »

« Par exemple, devrions-nous établir une rotation de pays hôtes pour l’avenir ? Est-ce intéressant pour les disciplines sportives hivernales, intéressant pour les pays hôtes ? Nous croyons que oui. Le nord de l’Italie en 2006, en 2026, Sapporo, Salt Lake City sont toutes des destinations intéressées par ce projet. Est-ce qu’une tendance se dégage des endroits où nous avons déjà investi par le passé, un désir d’accueillir de nouveau les JO dans le futur ? Nous devons nous pencher là-dessus. »

Dubi a ajouté que c’était en partie la raison pour laquelle le CIO prend son temps avant d’annoncer l’identité du pays hôte des Jeux d’hiver de 2030.

La Suède, qui s’était inclinée devant la candidature de Milan-Cortina pour l’obtention des JO de 2026, est l’une des favorites pour 2030, bien que Dubi ait précisé que cinq autres pays ont exprimé leur intérêt — sans toutefois les nommer.

« Le comité exécutif nous a dit : “Hey, attendez un peu. Tu patientes pendant quelques mois, tu nous reviens et tu nous suggères des pistes de solution stratégiques.” Que ce soit en 2024 ou plus tard, ce n’est pas ça, l’important. Il faut qu’on choisisse la bonne approche, a-t-il poursuivi. Imaginez ces JO [à Milan-Cortina], qui ont été octroyés il y a sept ans. Certains pourraient dire qu’on pourrait faire plus avec moins… Si partout où nous allons, tout est déjà en place, à 100 %, alors il n’y a aucune raison d’octroyer des JO sept ans à l’avance. Nous ne sommes donc pas pressés par le temps. Nous voulons prendre la bonne décision. »