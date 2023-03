Max Verstappen reste le favori pour tout rafler en F1

Le pilote Red Bull Max Verstappen a terminé la dernière campagne avec une telle avance que le reste du plateau risque d’avoir l’impression de devoir gravir une montagne pour rattraper le champion en titre de Formule 1.

Et c’est exactement ce qu’a fait le pilote Ferrari Charles Leclerc afin de se préparer à relever ce défi, dont le coup d’envoi sera donné officiellement dimanche au Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn.

Le Monégasque âgé de 25 ans s’est rendu dans les Dolomites italiennes afin de se soumettre « à un entraînement extrême », qui lui a permis de « recharger ses batteries et d’être prêt » pour une autre tentative de déloger Verstappen, son ancien rival en karting, de son trône.

C’est un secret de Polichinelle, Lewis Hamilton est un perfectionniste lorsqu’il est question de sa condition physique. Cependant, le vétéran pilote Mercedes a adopté une approche différente cette fois-ci : il est allé observer les baleines en Antarctique.

« L’hiver a été formidable, mon fait saillant ç’a été l’observation des baleines en Antarctique, a dit le Britannique âgé de 38 ans. Et si j’ai un conseil à donner à quelqu’un qui voudrait en faire autant, c’est habillez-vous chaudement. Sinon, c’était vraiment spectaculaire. »

Est-ce que cette aventure lui permettra de gruger les quelques longueurs d’avance que Verstappen s’est forgées devant lui ? Difficile à dire. Mais à en juger par les résultats des essais hivernaux à Bahreïn la semaine dernière, ça ne sera pas le cas.

Verstappen croit même que sa voiture, la RB19, est encore supérieure à celle de l’an dernier.

« De manière générale, je dirais que la voiture est meilleure que celle de l’an dernier, a-t-il confié pendant les essais. C’est très positif jusqu’ici. »

Questionné au sujet de ses rivaux, Verstappen a été très bref.

« Nous préférons nous concentrer sur nous-mêmes », a dit Verstaoppen, qui a établi un record la saison dernière avec 15 victoires, pour porter son total en carrière à 35. Le Néerlandais âgé de 25 ans occupe déjà le sixième rang de l’histoire au chapitre des victoires en F1. Le légendaire Ayrton Senna occupe la cinquième place avec 41, et pourrait être délogé dès cette saison.

Red Bull entamera la campagne avec un bolide raffiné et plus léger que l’an dernier et, comme l’espère Verstappen, sans aucun problème de fiabilité. « L’enjeu principal l’année dernière tournait autour du poids excessif de la voiture, donc au début de la campagne celle-ci était très peu réactive et négociait difficilement les virages, a expliqué le Néerlandais. Cette année s’inscrit dans la continuité, mais nous avons été en mesure de trouver et d’ajouter des éléments qui la rendent de toute évidence supérieure. »

L’an dernier, Verstappen voguait allègrement vers la conquête du titre jusqu’à ce qu’il se retrouve au coeur d’une tempête en fin de campagne. Son coéquipier Sergio Perez était mécontent que Verstappen refuse de lui céder le passage au Brésil, alors que Perez luttait avec Leclerc pour la deuxième place au championnat.

Du mouvement chez Ferrari

Ferrari espérera pouvoir se relancer, à la suite d’un remaniement au sein de sa direction.

Le Français Frédéric Vasseur a remplacé le directeur sortant, l’Italien Mattia Binotto, dont la relation avec Leclerc était de plus en plus tendue.

Leclerc a commencé 2022 avec deux victoires en trois courses et semblait en voie d’être le principal adversaire au titre de Verstappen. Mais il a conclu la saison à près de 150 points du Néerlandais, après s’être révélé incapable de signer une victoire après le mois de juillet et avoir terminé deuxième au classement cumulatif.

« Que doit-on attendre de Fred ? C’est encore tôt, mais je dois admettre que j’ai été impressionné par la rapidité avec laquelle il s’est intégré à l’équipe, a évoqué Leclerc, qui avait travaillé avec Vasseur chez Sauber. Il a paru très l’aise dès les premiers jours, et il est conscient de ce que représente Ferrari. »

Sans critiquer Binotto, il a laissé entendre qu’un changement était devenu nécessaire.

« Il est très, très bon pour rallier tout le monde à la même cause, en exploitant au maximum le potentiel de chaque individu, a dit Leclerc. Je crois que ce sera un gros avantage. »

Le règne de Binotto a été marqué par des directives d’équipe étranges, des arrêts aux puits bâclés et de mauvaises décisions stratégiques qui ont privé Leclerc de nombreuses victoires. En conséquence, des guerres internes ont éclaté au sein de l’équipe la plus prestigieuse du plateau, et mené au départ de Binotto.

Négociation chez Mercedes

Chez Mercedes, la relation entre l’équipe et Hamilton demeure solide, alors qu’il négocie une nouvelle prolongation de contrat et que le directeur de l’écurie, Toto Wolff, lui a assuré qu’il lui fournirait bientôt une voiture gagnante.

Hamilton est toujours coincé à 103 victoires, après avoir été incapable de grimper sur la plus haute marche du podium la saison dernière. De plus, il doit maintenant lutter avec son coéquipier, son compatriote George Russell.

Russell a surpris de nombreux observateurs la saison dernière — sa première chez Mercedes — en terminant devant Hamilton au classement général. Russell a abouti au quatrième rang, deux échelons devant le septuple champion du monde, et il a signé la seule victoire de l’équipe en 2022.

« J’y ai toujours cru, à chaque étape de ma carrière », a mentionné Russell.

Alonso optimiste

Fernando Alonso croit toujours en ses chances d’obtenir un troisième championnat du monde, même à 41 ans. Il s’est joint à Aston Martin — l’équipe de l’homme d’affaires québécois Lawrence Stroll, au sein de laquelle pilote son fils, Lance — après une séparation difficile avec Alpine. L’Espagnol est optimiste pour la prochaine campagne.

« Il y a cette énergie chez Aston Martin, celle qu’on retrouve chez d’éventuels prétendants au titre, a-t-il évoqué. La nouvelle usine commence à prendre forme, la nouvelle soufflerie, et d’énormes investissements. Ç’a l’air très positif. »

De nouveaux visages

L’Australien âgé de 21 ans Oscar Piastri (McLaren), l’Américain âgé de 22 ans Logan Sargeant (Williams) — qui a pris le volant du Torontois Nicholas Latifi — et Nyck De Vries (Alpha Tauri) sont les nouveaux venus cette saison.

De Vries a pris part à une course la saison dernière et a fait écarquiller les yeux de plusieurs en terminant au neuvième rang du Grand Prix d’Italie, pendant qu’Alex Albon était à l’écart en raison d’une appendicite.

« J’ai l’opportunité de réaliser mon rêve », a confié De Vries, qui est âgé de 28 ans.

Le champion de F2 Felipe Drugovich pourrait remplacer Stroll chez Aston Martin à Bahreïn si le Québécois âgé de 24 ans n’a pas suffisamment récupéré de sa blessure à un poignet subie en vélo le mois dernier alors qu’il était à l’entraînement en Espagne.

Des rumeurs circulent également au sujet d’un rappel temporaire de Sebastian Vettel chez Aston Martin. Le quadruple champion du monde a annoncé sa retraite à la fin de la dernière campagne.

Alonso et Vettel — deux ex-rivaux au titre dans la même équipe — rehausseraient sans doute la qualité du spectacle en piste, même si ce n’est que pour une seule course.