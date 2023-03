Patrick Kane passe officiellement des Blackhawks aux Rangers

Après plusieurs jours de spéculation, l’ailier vedette Patrick Kane est officiellement devenu un membre des Rangers.

Le club new-yorkais a obtenu l’Américain âgé de 34 ans des Blackhawks de Chicago en échange d’Andy Welinski, d’un choix conditionnel de deuxième tour en 2023 et d’un choix de quatrième tour en 2025 mardi. Les Rangers ont aussi mis la main sur le défenseur des ligues mineures Cooper Zech.

Selon différents médias, le choix de deuxième tour en 2023 en deviendra un de premier tour si les Rangers atteignent au moins la finale de l’Est. Cependant, ce choix de premier tour serait transféré en 2024 ou 2025.

Les Coyotes de l’Arizona ont participé à l’échange, servant à retenir 25 % du salaire restant au contrat de Kane, qui arrive à échéance cet été. Ils ont reçu un choix de troisième tour en 2025 des Rangers et ont aussi donné le défenseur Vili Saarijarvi aux Blackhawks.

Kane a été trois fois champion de la Coupe Stanley et est reconnu pour sa créativité à l’attaque. Même au cours d’une année difficile, il a inscrit 16 buts et 29 aides en 54 matchs cette saison.

Au cours de ses 16 années avec les Blackhawks, Kane s’est imposé comme l’un des meilleurs hockeyeurs issus des États-Unis à jouer dans la LNH.

Parmi ses compatriotes américains, Kane se classe au septième rang pour les buts (446), au quatrième rang pour les aides (779) et au quatrième rang pour les points (1225).

« Cette décision me place dans la meilleure position pour gagner une autre fois la coupe Stanley, a dit Kane, qui a accepté de mettre de côté sa clause de non-échange pour passer aux Rangers. J’ai hâte à cette nouvelle étape dans ma carrière. »

À New York, Kane retrouvera Artemi Panarin, un ancien coéquipier des Blackhawks. De 2015 à 2017, Kane et Panarin ont formé l’un des duos offensifs les plus prolifiques de la LNH.

Avec Panarin sur son aile opposée en 2015-16, Kane a enregistré 46 buts et 60 passes en route vers le trophée Hart en tant que joueur le plus utile dans la LNH.

Ils espèrent avoir l’occasion d’aider les Rangers à remporter la coupe Stanley pour une première fois depuis 1994.

« Je crois que Patrick a réalisé que nous étions la bonne destination pour lui et il est le bon joueur pour nous, a dit le directeur général des Rangers, Chris Drury. Nous étions heureux qu’il voulait être échangé et qu’il voulait rejoindre les Rangers. »

Le capitaine Jonathan Toews et Kane étaient les deux pièces maîtresses restantes des conquêtes de la coupe Stanley des Blackhawks en 2010, 2013 et 2015.

L’équipe n’a pas gagné de ronde éliminatoire depuis son triomphe en 2015 et a participé seulement trois fois aux séries.

Le directeur général Kyle Davidson a amorcé une reconstruction de l’équipe en échangeant plusieurs jeunes éléments au cours de l’été pour des choix au repêchage.

Toews demeurera avec les Blackhawks jusqu’à la fin de la saison. Il a récemment révélé être aux prises avec des symptômes de la COVID longue.

Les Maple Leafs actifs

Les Maple Leafs de Toronto ont procédé à trois transactions, dont une qui leur a permis d’obtenir un choix de première ronde en 2023 et le défenseur Erik Gustafsson des Capitals de Washington, en retour du défenseur Rasmus Sandin.

Gustafsson, qui est âgé de 30 ans, a amassé 38 points en 61 parties avec les Capitals cette année.

Quant à Sandin, 22 ans, il a obtenu quatre buts et 20 points en 52 matchs en 2022-23.

Le choix qu’ont obtenu les Maple Leafs est celui que les Capitals avaient acquis dans la transaction qui avait permis aux Bruins de Boston d’obtenir les services du défenseur Dmitry Orlov et de l’attaquant Garnet Hathaway la semaine dernière.

Les Maple Leafs ont aussi cédé l’attaquant Pierre Engvall aux Islanders de New York en retour d’un choix de troisième ronde en 2024, et rapatrié le défenseur Luke Schenn, des Canucks de Vancouver, en échange d’un autre choix de troisième ronde, celui-là en 2023.

Pour Schenn, 33 ans, il s’agit d’un retour au bercail. Réclamé par les Maple Leafs au cinquième rang du repêchage de 2008, Schenn a joué pendant quatre saisons avec la formation torontoise, entre 2008 et 2012.

De leur côté, les Capitals ont aussi cédé l’ailier gauche Marcus Johansson au Wild du Minnesota en retour d’un choix de troisième ronde en 2024.

Johansson, 32 ans, se joint au Wild après avoir récolté 28 points, dont 13 en avantage numérique, en 60 parties avec les Capitals cette saison.

Le Wild a également acquis l’attaquant Gustav Nyquist des Blue Jackets de Columbus en retour d’un choix de cinquième tour en 2023.

Un Finlandais de plus, un Suédois en plus

Les Oilers d’Edmonton ont aussi procédé à deux échanges au cours de la journée, obtenant notamment le défenseur suédois Mattias Ekholm des Predators de Nashville, en plus d’expédier l’attaquant finlandais Jesse Puljujarvi aux Hurricanes de la Caroline.

En retour d’Ekholm, les Oilers ont sacrifié le défenseur Tyson Barrie, l’espoir Reid Schaefer, un choix de premier tour en 2023 et un choix de quatrième tour en 2024.

Les Oilers ont aussi obtenu un choix de sixième tour en 2024 des Predators dans la transaction.

Les Predators vont continuer à payer 4 % (250 000 $US) du salaire d’Ekholm jusqu’au terme de son contrat après la saison 2025-26.

Ekholm, qui est âgé de 32 ans, est un défenseur efficace dans son territoire qui a aussi connu quelques campagnes productives à l’attaque. Il a récolté 62 buts et 268 points en 719 matchs dans la LNH, tous avec les Predators.

Barrie est un défenseur à caractère offensif qui s’était joint aux Oilers en 2020. Il avait inscrit 43 points cette saison et il totalise 478 points en 744 rencontres dans la LNH avec l’Avalanche du Colorado, les Maple Leafs de Toronto et les Oilers.

Plus tôt dans la journée, les Oilers avaient échangé Puljujarvi aux Hurricanes, en retour de Patrik Puistola, un espoir de 22 ans, également originaire de la Finlande, qui n’a encore jamais joué dans la LNH.

Puljujarvi, qui est âgé de 24 ans, a inscrit quatre buts et obtenu neuf mentions d’assistance en 58 rencontres cette saison avec les Oilers.

Le joueur de six pieds quatre pouces et 201 livres n’a jamais répondu aux attentes des Oilers, après qu’ils l’eurent sélectionné au quatrième rang du repêchage de la LNH en 2016. Il a conclu son séjour en Alberta avec 51 buts et 61 mentions d’assistance en 317 matchs de saison régulière.