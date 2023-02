Marie-Pier Houle se battra pour le titre des mi-moyennes de la WBO

Marie-Pier Houle aura l’occasion de mettre la main sur un premier titre mondial.

La boxeuse de Terrebonne se frottera à l’Anglaise Sandy Ryan pour le titre vacant des mi-moyennes de la World Boxing Organization (WBO), le 22 avril prochain, au Cardiff International Arena de Cardiff, au pays de Galles.

Houle (8-0-1, 2 K.-O.) est classé quatrième aspirante de l’organisation à 147 livres, tandis que Ryan (5-1, 2 K.-O.) vient au troisième échelon. Ryan a toutefois livré ses deux derniers combats chez les super-légères (140 livres).

Le combat sera présenté en partenariat avec Matchroom Sport du promoteur Eddie Hearn, qui gère la carrière de Ryan.

Houle a livré son dernier combat le 13 janvier dernier. Elle avait alors signé une victoire par décision unanime face à Marisol Moreno, mais ce sont davantage les notes des juges que le combat qui avaient fait parler d’elles.

Les notes de Jean Gauthier (80-72) et Sylvain Leblanc (79-73) avaient grandement fait réagir, autant la foule, le clan Moreno et qu’Houle, qui avait admis que le combat avait été beaucoup plus serré que ce que ces deux juges ont vu. Pasquale Procopio, avec un pointage de 77-75, était plus près de ce qui avait été constaté par tout le monde à la Place Bell ce soir-là.

Ryan est quant à elle montée dans le ring pour la dernière fois en novembre. Elle avait mis la main sur la ceinture vacante Internationale des super-légères du World Boxing Council (WBC) en l’emportant par décision unanime contre Anahi Ester Sanchez.