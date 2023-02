Le Canadien obtient Denis Gurianov des Stars, en retour d’Evgenii Dadonov

Le Canadien de Montréal a acquis dimanche l’attaquant Denis Gurianov, des Stars de Dallas, en retour d’Evgenii Dadonov.

Les Canadiens retiendront 50 % du salaire de Dadonov d’ici la fin de la saison actuelle.

Ailier droit de six pieds trois et 205 livres, Gurianov a amassé deux buts et neuf points cette saison, en 43 matches.

Repêché 12e par les Stars en 2015, Gurianov totalise 46 buts et 103 points dans la LNH, en 257 rencontres.

Le Russe de 25 ans a livré une saison de 20 filets en 2019-20, avec Dallas.

Dadonov a pris part à 50 matches avec le Canadien cette saison, obtenant quatre buts et 18 points.

Le Tricolore va entamer un séjour de quatre matches dans l’Ouest mardi, à San Jose.