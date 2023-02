Un autre doublé pour Mikaël Kingsbury

Mikaël Kingsbury est devenu champion du monde une huitième fois, dimanche, méritant le titre des bosses en parallèle, aux Championnats du monde de ski acrobatique.

Couronné la veille en simple, il obtenait dimanche un troisième doublé de suite aux Mondiaux à Bakouriani, en Géorgie.

« Ça représente vraiment beaucoup pour moi [trois de suite], a dit Kingsbury, en vidéoconférence. C’est incroyable. »

Le Québécois a par ailleurs abordé quels ont été d’autres grands champions l’ayant inspiré, quand il était plus jeune.

« C’est sûr qu’il y a eu Jean-Luc Brassard, et puis Alexandre Bilodeau a toujours été un modèle pour moi. Ils ont un peu pavé le chemin. »

« J’ai eu des modèles dans plusieurs sports, a poursuivi l’athlète de 30 ans. J’aime beaucoup la Formule 1. J’écoute [la série documentaire] Drive to Survive et Lewis Hamilton est sept fois champion du monde.

« Je me suis levé et j’ai réalisé que je pouvais avoir ce titre-là une fois de plus que lui, et on parle ici d’une de mes idoles. »

Kingsbury avait aussi réussi le doublé des deux épreuves à Almaty au Kazakhstan, en 2021, ainsi qu’à Deer Valley en Utah, en 2019.

Le skieur de Deux-Montagnes a gagné 19-16 en grande finale contre le Suédois Walter Wallberg, médaillé de bronze la veille.

Wallberg l’avait battu pour l’or aux Jeux olympiques de Pékin, en février 2022.

« J’ai tout donné et c’était si on veut un scénario parfait, a confié Kingsbury. C’était un peu ma rédemption. »

Médaillé d’argent la veille, l’Australien Matt Graham a remporté la petite finale, 20-15 devant le Kazakh Pavel Kolmakov.

Avant d’atteindre la ronde ultime, Kingsbury a défait Elliott Vaillancourt, de Drummondville, ainsi que l’Américain Dylan Marcellini.

Après ces victoires lors de trois Mondiaux d’affilée, Kingsbury aimerait laisser sa marque encore plus à cet événement.

« C’est sûr que je veux continuer sur ma lancée en 2025, a dit le Québécois. Je suis motivé dans la vie et j’aime les défis. Je sais que ça ne va pas être facile, parce que la compétition est plus forte que jamais. »

« Le plus important, c’est que j’y trouve encore du plaisir. Je vais continuer à travailler fort pour rester au sommet de ma forme. »

Gabriel Dufresne de Joliette a eu le meilleur score des quarts de finale, terminant cinquième au total.

Du côté féminin, la Française Perrine Laffont a triomphé pour une deuxième journée de suite.

Elle a prévalu 20-15 face à l’Américaine Jaelin Kauf, également deuxième samedi.

Le podium a été complété par Avital Carroll de l’Autriche, signant une troisième place pour la deuxième journée d’affilée.

Maïa Schwinghammer de Saskatoon a fini huitième, deux rangs devant Laurianne Desmarais-Gilbert, de Ste-Adèle.

Il s’agissait de la 19e édition des Championnats du monde depuis le premier événement disputé à Tignes en France, en 1986.