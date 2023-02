Medvedev remporte le tournoi de Doha

Le Russe Daniil Medvedev a gagné le tournoi de Doha samedi en battant l’Écossais Andy Murray (6-4, 6-4) en finale, une semaine après avoir glané celui de Rotterdam, démontrant une nouvelle fois son retour au premier plan.

Medvedev, no 8 mondial, confirme son excellente forme après plusieurs mois décevants, marqués par une élimination précoce à l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l’année.

Finaliste d’un tournoi pour la première fois depuis juin 2022, à Stuttgart, Murray a rivalisé avec Medvedev, mais a manqué les moments importants du match, comme lorsqu’il a perdu son jeu de service à 4-4 dans la deuxième manche, alors qu’il menait 40-0.

Le joueur de 35 ans était pourtant parvenu, quelques minutes plus tôt, à effacer un break de retard concédé dès le début de la deuxième manche.

Plus solide dans les instants clés, Medvedev a conclu la partie d’un joli lob de revers pour glaner son premier titre dans la capitale du Qatar.

Ce nouveau succès valide le renouveau de Medvedev, qui avait gagné l’US Open en 2021.

La finale de ce tournoi ATP 250 devait de toute façon couronner un ancien no 1 mondial en quête de sa gloire passée, récente ou ancienne, puisque Murray ne fait plus partie des meilleurs joueurs depuis plusieurs années à cause de blessures, notamment à la hanche.

Vainqueur de trois tournois du Grand Chelem, l’Écossais renaît cette année, après son épopée de l’Open d’Australie, où il avait atteint le troisième tour après plusieurs matches dantesques, dont un long de 5 h 45.

Désormais no 70 du classement ATP, Murray conclut une belle semaine passée au Qatar, au cours de laquelle il a notamment battu l’Allemand Alexander Zverev (no 16), et devrait se rapprocher du top 50.