Le Canadien s’impose 5-2 face aux Flyers

Martin St-Louis a beau croire qu’une équipe ne joue jamais un match parfait, il avait de la difficulté à trouver du négatif au sujet du jeu de sa troupe après la rencontre, vendredi au Wells Fargo Center.

David Savard a marqué le premier but de la rencontre, Jake Allen a stoppé 24 lancers et le club montréalais a défait les Flyers de Philadelphie 5-2.

Le but de Savard était le 10e par un défenseur du Tricolore en sept parties depuis la pause du match des étoiles. Le Canadien a marqué le premier but à chacun de ces matchs.

L’avantage numérique du Canadien a aussi généré un but en deux occasions face aux Flyers, grimpant son efficacité à 31,3 % au cours de cette séquence.

« Notre avantage numérique a été aussi bon que notre jeu à cinq contre cinq. Ça reflète comment les gars se sentaient, a dit St-Louis. Nous apprenons comment contrer les infériorités numériques adverses. Les équipes ne le font pas toujours de la même façon. Collectivement, nous comprenons ça et ça paraît. »

Le Canadien présente maintenant un dossier de 5-2-0 depuis son congé du match des étoiles.

« Nous avons joué un bon match. Les gars étaient connectés, a mentionné St-Louis. Nous avons laissé la rondelle faire le travail. Nous avions un équilibre sur la glace. Les gars étaient à la bonne place. Il n’y a pas grand-chose à ne pas aimer de ce match-là. »

Jesse Ylönen a amassé un but et une aide, tandis que Chris Tierney, à son premier match avec sa nouvelle équipe, Nick Suzuki et Josh Anderson ont aussi fait bouger les cordages pour le Canadien (25-29-4). Mike Hoffman a récolté deux aides.

Tierney a été acquis des Panthers de la Floride par le biais du ballottage, vendredi. Il remplaçait Joel Armia dans la formation du Tricolore. Armia n’avait pas terminé le match de mardi face aux Devils du New Jersey puisqu’il « ne se sentait pas bien ».

« Au-delà de son but, j’ai surtout été impressionné dans sa gestion de la rondelle, a affirmé St-Louis au sujet de Tierney. Il a fait de très belles passes. Il est très intelligent. Il savait où les gars étaient et allaient être sur la glace. »

Owen Tippett et Ivan Provorov ont marqué en troisième période pour les Flyers (23-27-10), qui n’ont gagné qu’un seul de leurs sept derniers matchs (1-5-1). Morgan Frost a amassé deux aides et Carter Hart a repoussé 26 lancers.

Le Canadien sera de retour en action dès samedi, quand il accueillera les Sénateurs d’Ottawa au Centre Bell.

Plus organisé que son rival

Après un début de match en demi-teinte, le Canadien a pris son élan lors d’un avantage numérique vers la mi-période.

Il a finalement capitalisé avec 2:10 à faire au premier vingt. Le Tricolore a embouteillé les Flyers dans leur territoire, puis quelques secondes après un court dégagement, Savard s’est retrouvé seul devant Hart. Le défenseur a réussi une belle feinte et a battu le gardien des Flyers du côté du bouclier.

Tierney est revenu à la charge avec 4,8 secondes à écouler à la première période. Michael Pezzetta a récupéré le disque derrière le filet, puis a rejoint son nouveau coéquipier devant. Tierney a fait mouche en tirant sur réception.

Le Canadien a creusé l’écart à 3-0 à 7:12 du deuxième vingt, lors d’un avantage numérique. Suzuki a tenté une passe transversale vers Josh Anderson. Provorov a maladroitement fait dévier le disque au fond du filet des Flyers.

L’équipe locale a obtenu quelques occasions de revenir dans le coup avant le deuxième entracte, mais Allen a fermé la porte aux Flyers.

Allen a étouffé une attaque en surnombre en maîtrisant un tir de Tony DeAngelo. Il a aussi réalisé un arrêt spectaculaire contre Scott Laughton à la suite d’un revirement d’Evgenii Dadonov.

Les Flyers ont commencé la troisième période en force et Tippett a donné le ton en surprenant Allen après neuf secondes de jeu.

Tippett a aussi menacé quelques minutes plus tard, mais Allen l’a frustré deux fois coup sur coup.

Ylönen a freiné l’élan des Flyers à 6:26. Il a fait dévier un long tir de Justin Barron et restauré l’avance de trois buts du Tricolore.

Anderson s’est joint à la fête en marquant à la suite d’un bel effort de Rafaël Harvey-Pinard à 12:12.

Provorov a déjoué Allen avec 1:28 à faire, mais il restait bien peu de spectateurs dans l’aréna pour célébrer ce but.

Échos de vestiaire

Jesse Ylönen a admis que le Canadien avait joué l’un de ses bons matchs de la saison.

« Je crois que nous sommes restés très organisés tout au long du match. Nous avons joué un match mature. Même quand nous avions l’avance, nous avons continué à jouer de la même façon. En général, c’était un bon match. »

Rafaël Harvey-Pinard croit que le Canadien a pris son envol lors de son avantage numérique en première période, même s’il n’a pas marqué.

« Nous nous sommes bien appuyés. Même si vous ne marquez pas, vous voulez vous donner du rythme. Nous avons généré beaucoup de chances et c’est ce que nous voulons réussir à faire, même si nous ne comptons pas. »

Josh Anderson a joué avec Chris Tierney au niveau junior chez les Knights de London et a servi de guide auprès du nouveau venu.

« Nous avons beaucoup parlé aujourd’hui. Je l’ai informé des différents concepts de jeu que nous utilisons. Je trouve qu’il a semblé à l’aise. Il a bien joué. »