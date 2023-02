Le CF Montréal exauce le vœu de Kei Kamara et l’échange au Fire de Chicago

Le CF Montréal a mis fin à la saga Kei Kamara en envoyant le mécontent attaquant au Fire de Chicago vendredi. En retour, le onze montréalais pourrait recevoir jusqu’à 400 000 dollars américains en argent d’allocation générale.

Le CF Montréal recevra un montant d’allocation générale de 250 000 $, soit 125 000 $ en 2023 et 125 000 $ en 2024, en plus d’un montant conditionnel pouvant aller jusqu’à 150 000 $, selon les performances de Kamara.

Le torchon brûlait entre l’attaquant et la formation montréalaise. Kamara souhaitait se rapprocher de sa famille, mais le club a exercé sa clause d’option en vue de la prochaine saison.

Le directeur sportif Olivier Renard s’est exprimé sur cette situation en conférence de presse, et se désolait de la tournure que cette affaire a pu prendre.

« Je ne suis pas satisfait ni surpris. C’est quelque chose qui s’est fait naturellement par rapport aux circonstances, a-t-il expliqué. L’idée du club était de continuer avec Kei, mais des circonstances ont fait qu’il valait mieux pour tout le monde que l’on trouve une solution. Je pars du principe qu’il n’y a personne qui est plus grand que le club, que ça soit les joueurs ou les dirigeants. »

Interrogé sur la réaction du vestiaire suite au départ de ce joueur expérimenté, Renard ne cache pas la tristesse provoquée par ce transfert, mais n’élude pas non plus le message que cette décision véhicule.

« Le groupe perd un ami… Il s’est toujours bien comporté avec les autres joueurs. Le plus important est que le groupe voit aussi ce qu’on peut faire dans un club et ce qu’on ne peut pas faire. Donc j’espère aussi que ça sera quelque chose qu’on prendra en exemple d’une mauvaise gestion, surtout après la bonne saison dernière. »

« Kei voulait plus d’argent, et on lui a proposé plus d’argent, mais on ne peut pas augmenter toute l’équipe parce qu’elle a été bonne la saison d’avant, a ajouté Renard. Encore moins par cinq ou six. Il y a un plafond salarial à respecter. »

Kamara était l’un des joueurs à même d’apporter son expérience dans le vestiaire montréalais. Son départ pourrait-il donc amener un certain déficit ? Pas pour le directeur sportif, qui est conscient des capacités de ses cadres.

« Il y a Rudy Camacho qui a la trentaine, il y a Victor Wanyama, Samuel Piette, Romell Quioto, tous des joueurs qui sont proches de 30 ans. Oui, on perd une personne qui a encadré certains joueurs, et c’est pour ça qu’on voulait le garder, mais on a assez d’expérience dans le groupe pour encadrer les autres jeunes qui sont en train de pousser. »

Malgré tout cet imbroglio, Renard ne garde aucune rancœur dans cette affaire et désire clore ce chapitre afin de se concentrer sur la saison qui commence bientôt.

« C’est important pour moi de fermer ce livre-là. Je lui souhaite de connaître une bonne saison à Chicago, je n’ai pas de problème avec cela. C’est simplement qu’ici, à Montréal, il fallait trouver une solution. »

Le CF Montréal débute sa saison de MLS ce samedi à 19 h 30, face à l’Inter de Miami.