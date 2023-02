Gymnastique Canada congédie son directeur général

Ian Moss a été congédié de son poste de directeur général de Gymnastique Canada, jeudi, une décision qui survient alors que des voix s’élèvent pour demander des changements drastiques dans la structure de gestion de l’organisation.

Gymnastique Canada (GC) a diffusé un communiqué dans lequel l’organisation a indiqué qu’elle a pris « aujourd’hui » la décision « d’apporter des changements substantiels au sein de sa direction ».

Le départ de Moss est donc survenu des mois après que « Gymnasts for Change Canada », un groupe de défense formé de plusieurs centaines d’anciens gymnastes et d’autres actifs, eut demandé son départ.

« Nous avons entendu haut et fort les fautes liées à la culture et au comportement qui ont fait mal à des individus et à notre sport, a dit par communiqué Bernard Petiot, qui préside de façon intérimaire le conseil d’administration de GC. Nous en reconnaissons les répercussions et nous allons de l’avant. »

Les gymnastes avaient rédigé une lettre ouverte à Sport Canada en mars 2022 pour demander qu’une enquête fédérale se penche sur la culture toxique dans leur sport.

Moss avait comparu à ce sujet le 30 janvier lors des audiences sur la sécurité des femmes dans le sport, une initiative du Comité permanent de la condition féminine. Il fut notamment interrogé par les députés au sujet des allégations qui affirmaient qu’il avait été mis au courant des plaintes de plusieurs athlètes contre deux entraîneurs, sans toutefois intervenir.

Gymnastique Canada a indiqué qu’elle travaillera de concert avec Moss afin « d’assurer une transition en douceur » en vue de l’arrivée d’un nouveau directeur général.

« Il y a beaucoup à faire, a indiqué Petiot. De nouveaux postes de leadership et une gouvernance renouvelée sont des étapes importantes pour avancer. Le rapport McLaren nous a fourni un cadre en vue d’un changement et d’un engagement renouvelé envers l’imputabilité, la transparence et l’excellence au niveau de la sécurité dans le sport. »

L’organisation est aussi à la recherche d’un nouveau président pour son bureau des directeurs, après que Jeff Thompson eut démissionné plus tôt ce mois-ci.