Djokovic espère pouvoir jouer aux États-Unis, même s’il n’est pas vacciné

Novak Djokovic a demandé aux autorités américaines une permission spéciale pour entrer sur leur territoire afin de prendre part aux tournois qui se dérouleront en Californie et en Floride malgré le fait qu’il n’est pas vacciné contre la COVID-19, a révélé le Serbe mercredi.

La Transportation Security Administration a déclaré que l’obligation d’être vacciné contre la COVID-19 pour les visiteurs qui arrivent au pays par la voie aérienne serait maintenue au moins jusqu’à la mi-avril. Le tournoi d’Indian Wells se déroulera du 6 au 19 mars, et celui de Miami du 20 mars au 2 avril.

« Tout est en cours de processus, a dit Djokovic, de son site d’entraînement à Belgrade. J’aimerais vraiment pouvoir être là. »

Djokovic est l’un des plus grands athlètes au monde à ne pas être vacciné contre la COVID-19.

L’an dernier, le vétéran âgé de 35 ans avait été expulsé de l’Australie à la veille des Internationaux d’Australie à cause de son statut vaccinal. Djokovic a participé au tournoi le mois dernier, après que l’Australie eut levé son obligation vaccinale, en route vers la conquête de son 22e titre du Grand Chelem en carrière — égalant du même coup la marque de Rafael Nadal.

Djokovic a souligné mercredi que Nadal demeure son principal adversaire, malgré l’ascension fulgurante de l’Espagnol Carlos Alcaraz, qui trônait au sommet du classement mondial jusqu’à ce qu’il se blesse à une jambe.

« Il [Alcaraz] est de toute évidence la prochaine étoile de notre sport, ou il l’est déjà, a évoqué Djokovic. J’ai juste l’impression que ma rivalité avec Nadal est incontournable.

« Nadal a été mon plus grand rival, et il l’aura probablement été tout au long de ma carrière », a-t-il renchéri.

Djokovic a égalé une autre marque cette semaine en rejoignant la légendaire joueuse allemande Steffi Graf avec une 377e semaine au sommet du classement mondial.

« Évidemment, Steffi Graf est l’une des plus grandes joueuses de l’histoire du tennis, et quelqu’un que j’admire et que je respecte énormément, a évoqué Djokovic. Donc, bien sûr, c’est flatteur de pouvoir égaler sa marque et d’avoir la possibilité de la surpasser la semaine prochaine. »

Djokovic a souligné qu’il participera à l’Omnium de Dubaï la semaine prochaine.