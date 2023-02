Auger-Aliassime accède aux quarts de finale du tournoi de Doha

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a surmonté un début de match difficile, mercredi. Il a disposé de l’Australien Jason Kluber 4-6, 6-1 et 6-4 en huitièmes de finale du tournoi de tennis de Doha, au Qatar. Leylah Annie Fernandez a quant à elle atteint les quarts de finale du tournoi de double au Championnat de tennis de Dubaï, en compagnie de sa partenaire de jeu américaine Bethany Mattek-Sands.

Auger-Aliassime a pris la mesure du 74e joueur mondial au bout de deux heures et 16 minutes de jeu. Il a ainsi porté sa fiche à 1-1 en carrière contre Kubler, après qu’il l’eut surpris en huitièmes de finale sur le gazon au tournoi de Newport, au Rhode Island, l’an dernier.

Après un lent début de match, la neuvième raquette mondiale s’est ressaisie et a dominé son adversaire âgé de 29 ans 15-4 au chapitre des as.

Auger-Aliassime a été supérieur dans presque toutes les catégories au service, en plus d’avoir brisé Kubler à trois reprises en six occasions pendant le match. En revanche, l’Australien a ravi le service du représentant de l’unifolié une seule fois en cinq opportunités.

De plus, le tennisman âgé de 22 ans a démontré sa supériorité en fond de terrain, avec plus du double des coups gagnants (39-18) de Kubler.

Au prochain tour, la deuxième tête de série aura rendez-vous avec Alejandro Davidovich Fokina, 31e joueur au monde. L’Espagnol a mis la table pour ce choc en éliminant le Sud-Coréen Soonwoo Kwon 6-3, 6-2.



Fernandez avance en double

À Dubaï, la Québécoise Leylah Annie Fernandez et sa partenaire américaine Bethany Mattek-Sands sont venues de l’arrière pour vaincre la Chinoise Xu Yifan et la Russe Aliaksandra Sasnovich 3-6, 6-1 et 13-11 au bout d’une heure et 26 minutes.

Elles affronteront maintenant le duo russe formé de Veronika Kudermetova et Liudmila Samsonova, qui a disposé de la Mexicaine Giuliana Olmos et de la Chinoise Shuai Zhang 6-4, 6-2.

La veille, Fernandez a vu son parcours en simple à Dubaï s’arrêter brusquement après qu’elle se soit inclinée sèchement 6-1, 6-1 au deuxième tour devant la no. 1 mondiale Iga Swiatek.

De son côté, l’Ontarienne Bianca Andreescu a été évincée dès le premier tour au compte de 6-3, 6-4 par la Kazakhe Elena Rybakina lundi. Par ailleurs, Swiatek a atteint les quarts de finale en éliminant sèchement Samsonova 6-1, 6-0.

La Polonaise âgée de 21 ans affrontera maintenant l’ex-no 1 mondiale Karolina Pliskova, qui a poursuivi sa route après avoir pris la mesure d’Anhelina Kalinina 7-5, 6-7 (6), 6-2.

Swiatek, la détentrice de trois titres du Grand Chelem en carrière, a gagné ses cinq derniers matchs — incluant la finale de l’Omnium du Qatar la semaine dernière.

L’Américaine Madison Keys aura rendez-vous avec sa compatriote Coco Gauff en quarts de finale. Keys a défait Victoria Azarenka 6-2, 6-1, tandis que Gauff a profité de l’abandon de la finaliste des Internationaux d’Australie, Rybakina, en raison d’une blessure au bas du dos.