Vivement la fin du camp et le début de la saison pour le CF Montréal

Pour Rudy Camacho, la performance du CF Montréal en matchs préparatoires a été correcte. Il est maintenant temps de se frotter à une réelle opposition.

« C’est bien de les gagner — on n’a pas perdu de match —, ce qui est une bonne chose. Après, les matchs préparatoires, c’est aussi fait pour travailler physiquement et plus tard, sur la fin, tactiquement », a expliqué le défenseur de 31 ans en visioconférence de St. Petersburg, où l’équipe poursuit sa préparation hivernale.

« C’est une bonne chose qu’on n’ait pas perdu, mais on a pris des buts chaque match, je crois. Les équipes vont beaucoup changer et c’est clair que c’est la présaison, mais on voudrait ne pas prendre de but dans les matchs de saison. Ce sera important de bien commencer avec ces trois matchs à l’extérieur. Ça pourrait nous pousser vers une bonne saison », a-t-il convenu.

Comme pour la saison dernière, les experts qui suivent les activités de la MLS n’ont pas prédit une bonne campagne au onze montréalais, qui s’est bien chargé de les faire mentir l’an dernier. Camacho semblait toutefois éprouver des ennuis à identifier qui sont ces experts qui ne respectent toujours pas le club.

« On n’a rien à prouver aux experts ; on doit se prouver à nous-mêmes et retrouver le niveau de l’année dernière. Maintenant, c’est quoi ces experts ? Des experts Twitter ? Je n’ai pas prêté attention. Je ne sais pas exactement qui sont ces experts. Il faut garder le même niveau que l’an dernier et essayer de faire mieux, voilà », a-t-il résumé.

Celui qui entamera samedi, face à l’Inter Miami, sa sixième saison avec le CF Montréal croit d’ailleurs que les attentes au sein du groupe sont très élevées.

Maintenant, les blessures au sein de l’effectif, notamment celle au genou subie par Matko Miljevic, font en sorte que l’équipe doit trouver un milieu au flair offensif et en mesure de distribuer le ballon pour s’assurer d’engranger de précieux points dès le début de la campagne 2023.

« Ce sera au’coach’de décider. On a vu que Nathan (Saliba) et Sean (Rea) ont connu de bons matchs préparatoires. Ce sont deux gars au style différent et ce sera à l’entraîneur de décider quel style il veut jouer, a noté Camacho. Il y a aussi Rida (Zouhir) qui peut contribuer à remplacer Matko. Maintenant, l’entraînement c’est une chose, mais ces joueurs devront confirmer en matchs leur place dans l’effectif. »

Offor veut une chance

Rapatrié de son prêt au club belge SV Zulte Waregem, l’attaquant Chinonso Offor souhaite quant à lui que l’entraîneur-chef Hernan Losada lui offre l’occasion de faire sa place au sein de la formation, décidément à la recherche de’punch’à l’attaque.

« Je ne recule jamais devant un défi et c’est bien mieux d’avoir un défi à relever au sein de son club parent que de son club de prêt, a raconté le Nigérien, qui n’a pas semblé très enchanté de son séjour en Belgique. Nous avons plusieurs attaquants qui jouent à la même position que moi. Ce n’est jamais facile ; je devrais travailler d’arrache-pied et profiter de mes occasions. Je crois avoir bien fait quand l’entraîneur a fait appel à mes services. »

Offor croit avoir un as dans sa manche : il était en plein milieu de sa saison en Belgique avant de se joindre au CF Montréal.

« Ça devrait être un avantage, je le pense. J’aime aussi croire que l’entraîneur aura cette information en tête. J’ai joué des matchs compétitifs plus récemment que le reste du groupe. Ça devrait clairement être un avantage », a-t-il conclu.

Le CF Montréal entreprendra sa saison régulière en MLS samedi, en rendant visite à l’Inter Miami.