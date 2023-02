Fernandez s’incline devant Swiatek à Dubaï

Leylah Annie Fernandez n’a jamais été en mesure de déstabiliser la numéro 1 mondiale Iga Swiatek au deuxième tour du Championnat de tennis de Dubaï, mardi, s’inclinant éventuellement 6-1, 6-1.

La Québécoise âgée de 20 ans a plié l’échine au bout d’une heure et douze minutes. La 37e raquette au monde présente maintenant une fiche de 0-2 en carrière contre Swiatek, après avoir baissé pavillon 6-1, 6-2 en huitièmes de finale du tournoi d’Adélaïde en 2022.

Le match a bien mal commencé pour Fernandez, qui a été brisée dès son premier jeu au service. Swiatek a rapidement établi son jeu et démontré sa supériorité, se forgeant au passage une avance de 3-0.

Swiatek a conclu le premier set avec 10 coups gagnants, contre seulement quatre pour la Lavalloise. De plus, elle a brisé la finaliste des Internationaux des États-Unis en 2021 trois fois en quatre occasions au premier set uniquement — et elle n’a pas perdu son aplomb, même si Fernandez lui a ravi son service à sa seule occasion de la manche.

Le rouleau compresseur polonais a poursuivi son travail en deuxième manche, terminant la rencontre avec cinq as, six bris et une seule double faute. Elle a scellé l’issue de la rencontre avec un coup gagnant le long de la ligne, en retour de service.

Swiatek, la favorite du tournoi, convoite un deuxième titre en simple cette saison et un 13e au total en carrière sur le circuit de la WTA.

Elle affrontera au prochain tour la Russe Liudmila Samsonova, 14e tête de série du tournoi.

De son côté, Fernandez pourra se reprendre dans le tournoi de double féminin. La représentante de l’unifolié et sa partenaire de jeu américaine Bethany Mattek-Sands auront rendez-vous mercredi matin en huitièmes de finale avec la Chinoise Xu Yifan et la Russe Aliaksandra Sasnovich.