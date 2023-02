«Il faut finir le travail», dit Martin St-Louis

Le Canadien a beau avoir perdu ses deux derniers matchs par un pointage combiné de 11-3, force est d’admettre que la formation montréalaise s’est accrochée pendant de longs moments contre deux des meilleures équipes de la LNH avant de flancher.

Après des revers face aux Hurricanes de la Caroline et aux Maple Leafs de Toronto, le Tricolore fera face à un autre défi de taille mardi, quand il rendra visite aux Devils du New Jersey.

«Avant la saison, peu de gens s’attendaient à nous voir être en mesure de rivaliser avec des équipes de cette qualité, a rappelé le défenseur Jordan Harris après l’entraînement du Canadien, lundi. C’est prometteur de voir que lorsque nous jouons bien, nous pouvons rivaliser avec toutes les équipes.

«Cependant, c’est agaçant de voir que quelques erreurs font que nous perdons ces matchs, a-t-il ajouté. Il y a donc du positif à retenir de ces matchs, mais ils représentent aussi des occasions d’apprentissage. »

Justement, l’entraîneur-chef Martin St-Louis a mis l’accent sur l’apprentissage cette saison. Étape par étape, il ajoute des volets à son enseignement. Il croit que la compréhension des joueurs est à point. Ce n’est qu’une question d’exécution.

«Il faut finir les matchs, les périodes, les présences, parce que nous sommes là, a-t-il dit. Défensivement, vous regardez certains buts, nous sommes là, mais nous ne faisons pas le travail.

«Ce n’est pas suffisamment bon d’être à la bonne place, il faut finir le travail. »

St-Louis a refusé de parler de la fatigue mentale pour expliquer ces petites erreurs, rappelant que le Canadien n’avait joué que cinq parties depuis son long congé du match des étoiles. L’absence d’une dizaine de réguliers en raison de blessures ne sert pas d’excuse non plus.

En fin de compte, ce n’est que le métier qui rentre.

«Notre équipe est jeune et même si ce n’est pas une excuse, c’est à ce niveau-là que l’expérience entre en ligne de compte, a reconnu Harris. Si vous pensez que tel ou tel détail ne fera pas de différence et que vous ne fermez pas l’ouverture, la rondelle va terminer au fond de votre filet, surtout contre de bonnes équipes comme les Hurricanes, les Maple Leafs et les Devils. »

Et St-Louis ne s’en fait toujours pas trop avec les résultats, lui qui préfère évaluer l’engagement et la progression de l’équipe dans son apprentissage.

«On me demande où en est rendue l’équipe après ces deux matchs-là et je dirais que nous sommes là où nous devrions être, a-t-il dit. Nous sommes dans les matchs, mais il est parfois difficile de prendre le dessus à la fin. Nous devons nous améliorer à ce niveau. »

St-Louis a confirmé que Samuel Montembeault allait affronter les tirs des Devils mardi.

Guhle s’approche d’un retour

Le défenseur Kaiden Guhle s’est entraîné pour une première fois avec ses coéquipiers depuis qu’il a subi une blessure au genou gauche tard en décembre.

Il accompagnera aussi ses coéquipiers au cours de leur voyage au New Jersey et à Philadelphie, où le Canadien affrontera les Flyers vendredi. Cependant, St-Louis a déclaré que Guhle ne disputera pas ces deux matchs.

Guhle est tombé au combat le 29 décembre face aux Panthers de la Floride. Quelques jours plus tard, le Tricolore avait annoncé qu’il allait s’absenter pour au moins huit semaines.

L’Albertain âgé de 20 ans avait repris l’entraînement en solitaire le 10 février.

En 36 parties cette saison, Guhle a inscrit deux buts et 12 aides. Il a été employé en moyenne 20:46 par rencontre.

Par ailleurs, le défenseur Chris Wideman était absent, lundi, tout comme l’attaquant Kirby Dach. Ce dernier a raté les deux dernières parties en raison d’un virus non lié à la COVID-19. Le Canadien a indiqué que les deux joueurs bénéficiaient d’une journée de traitements.

Selon un porte-parole du Tricolore, Wideman serait maintenant aux prises avec une blessure au haut du corps. Il avait été laissé de côté samedi face aux Maple Leafs, puis a participé au concours d’habiletés du Canadien, dimanche.

Le centre Sean Monahan (pied droit), qui a repris l’entraînement avec ses coéquipiers la semaine dernière, a aussi profité d’une journée de traitements. Monahan n’a pas joué depuis le 5 décembre.

Dach, Wideman et Monahan sont restés à Montréal. Dach pourrait rejoindre l’équipe à Philadelphie, en prévision de la rencontre de vendredi face aux Flyers.

Finalement, notons que le défenseur Joel Edmundson a patiné en compagnie d’un thérapeute après ses coéquipiers. Il n’a pas joué depuis le 26 janvier en raison d’une blessure au haut du corps. Aucun échéancier n’a été dévoilé par le Canadien concernant un éventuel retour au jeu.