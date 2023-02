Le Canadien défait 5-1 par les Maple Leafs

Pour une deuxième fois de suite, le Canadien a payé cher ses quelques erreurs.

Michael Bunting a marqué deux buts, Joseph Woll a stoppé 29 tirs et les Maple Leafs de Toronto ont gagné 5-1 contre le club montréalais, samedi soir au Scotiabank Arena.

Le Tricolore avait été victime d’une courte baisse de régime dans un revers de 6-2 face aux Hurricanes de la Caroline, jeudi. Cette fois, son adversaire a simplement fait preuve de plus d’opportunisme que lui dans un match chaudement disputé.

Pierre Engvall a récolté un but et une aide, tandis que William Nylander et David Kampf ont aussi marqué pour les Maple Leafs (34-14-8). Auston Matthews et Rasmus Sandin ont amassé chacun deux aides.

Josh Anderson a été l’unique buteur du Canadien (23-29-4). Jake Allen a réalisé 35 arrêts.

Le défenseur Corey Schueneman disputait un premier match avec le Canadien après avoir été rappelé du Rocket de Laval plus tôt dans la journée. Chris Wideman lui a cédé sa place dans la formation.

Le centre Kirby Dach a raté un deuxième match d’affilée en raison d’un virus non lié à la COVID-19.

Le Canadien présentera son traditionnel concours d’habiletés dimanche matin au Centre Bell. Il jouera son prochain match mardi, quand il rendra visite aux Devils du New Jersey.

La crème remonte

Acquis la veille des Blues de St. Louis en compagnie de Noel Acciari, Ryan O’Reilly a cogné à la porte dès sa première présence au bâton. Allen a toutefois été à la hauteur et a frustré le nouveau venu.

La première période a été l’affaire des deux gardiens. Allen a stoppé 16 tirs, tandis que Woll a réalisé 13 arrêts.

L’histoire a été différente lors du deuxième vingt, alors que quatre buts ont été inscrits.

Anderson a lancé le bal après 42 secondes de jeu, faisant dévier un tir de Mike Matheson dans l’objectif.

Les Maple Leafs ont répliqué à 5:32, en avantage numérique. Bunting a marqué son premier but de la rencontre grâce à un tir sur réception à la suite d’une passe de Matthews.

Woll a préservé l’égalité en frustrant Mike Hoffman lors d’une attaque à deux contre un.

Engvall a ensuite donné les devants aux Maple Leafs avec 6:40 à faire au deuxième engagement. Son tir s’est faufilé sous le bras droit d’Allen.

Les Maple Leafs ont menacé à nouveau en avantage numérique tard en deuxième période. Allen a cependant réussi de beaux arrêts contre Nylander et Mitchell Marner.

Toutefois, Bunting est revenu à la charge avec 1:40 à faire. Il a de nouveau fait mouche grâce à un lancer sur réception.

Nylander a ensuite assommé le Tricolore en faisant bouger les cordages après 3:47 de jeu en troisième période.

Le Canadien n’a pas baissé les bras par la suite, mais il n’a pas été en mesure de créer suffisamment de chances en attaque pour espérer un miracle.

Kampf a tourné le fer dans la plaie en marquant avec 5:07 à écouler à la rencontre.