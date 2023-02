Tiger Woods au bord de l’élimination à son retour au Genesis

Au lendemain d’un premier tour épatant, pour son retour sur les greens après sept mois d’absence, Tiger Woods, trahi par son putt bien plus que par son physique, a flanché lors du deuxième tour vendredi, au risque de manquer le cut du Genesis Invitational.

La grimace ne masquait évidemment pas la déception chez la superstar du golf, aux 15 titres du Grand Chelem, qui rêve de devenir, seul, le joueur le plus titré dans l’histoire de l’USPGA. Un statut qu’il partage présentement avec Sam Snead, codétenteur du record du plus grand nombre de victoires (82).

Car l’Américain de 47 ans pourrait bien être éliminé après deux tours à peine. Ce serait la septième fois en désormais 258 tournois disputés.

Et quand bien même il serait repêché in extremis, il semble avec son total de +1 trop loin du leader provisoire, Keith Mitchell (-9) et de son dauphin Collin Morikawa (-8), pour pouvoir jouer les trouble-fêtes.

Mais s’il y a un enseignement positif à retenir, c’est que son corps à tenu bon sur l’exigeant parcours du Riviera Country Club. Notamment sa jambe droite meurtrie par de nombreuses fractures, après le grave accident de la route survenu deux ans plus tôt, sur une route de Los Angeles, non loin de Pacific Palisades, où est organisée cette épreuve du circuit nord-américain (PGA) qu’il parraine mais n’a jamais encore remportée.

Jeudi, après 18 trous, il avait tout fait pour que sa récupération soit optimale, avec « glace et traitement sans arrêt, pendant toute la nuit ».

« Aujourd’hui, ce n’est pas mon corps qui m’a gêné, j’ai juste mal putté », a-t-il soufflé de dépit, au terme de ce deuxième tour en effet très compliqué, fini avec un score de 74, soit trois coups au-dessus du par, et qui l’a fait glisser hors de la limite du cut fixé à 0.

Déception et excuses

Parti dans les neuf derniers trous avec, comme la veille, le numéro deux mondial Rory McIlroy et son ami Justin Thomas, Woods a d’abord commis deux bogeys consécutifs aux 12e et 13e trous, qui l’ont ramené à 0.

Mais il a su immédiatement réagir en plaçant son premier birdie du jour au 14e. Puis un deuxième au trou 17, là où la veille, il avait fini très fort, avec trois birdies réussis aux trois derniers trous. Cette fois, il n’est pas passé loin aux 16e et 18e trous, où il a aussi ses aises.

La seconde partie du parcours ne lui a guère laissé l’occasion de briller. Il a même fini bien mal, concédant trois autres bogeys sur ses quatre derniers trous aux sixième, huitième et neuvième. Sur ce dernier, sa balle a roulé sur le rebord avant de ressortir, sans quoi il aurait assuré le par et certainement son maintien dans le tournoi.

« J’aurais probablement dû mieux finir, avec cinq ou six coups qui n’étaient pas si difficiles. J’aurais pu aussi prendre un excellent départ et je ne l’ai pas fait. Et puis à mi-parcours, j’aurais pu retourner un peu la situation et je ne l’ai pas fait non plus », a-t-il résumé.

Déjà déçu de sa performance, Woods a dû en plus s’excuser, pour sa farce commise la veille, lorsqu’il a donné un tampon hygiénique à son ami Justin Thomas, récoltant depuis des critiques dans les médias et sur les réseaux sociaux.

« Si j’ai offensé quelqu’un de quelque manière que ce soit, je suis désolé. Ce n’était pas mon intention. C’est juste que nous plaisantons entre nous tout le temps. Ce n’était qu’une blague entre amis pour s’amuser et ça n’a manifestement pas été perçu comme ça », a-t-il regretté.