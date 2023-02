Auger-Aliassime s’incline en deux manches face à Medvedev à Rotterdam

Le Montréalais Félix Auger-Aliassime a subi l’élimination aux mains du Russe Daniil Medvedev en deux manches de 6-2, 6-4 en quarts de finale du Tournoi de tennis de Rotterdam, vendredi.

À la défense d’un titre pour la première fois de sa carrière, Auger-Aliassime a offert une prestation erratique et s’est incliné après une heure 23 minutes d’action.

Habituellement incisif au service, particulièrement sur surface dure et à l’intérieur, Auger-Aliassime n’a obtenu qu’un seul as et commis trois doubles fautes.

Il n’a aussi réussi que 50 pour cent de ses premières balles et a commis 28 erreurs directes — 16 de plus que son adversaire — comparativement à 12 coups gagnants.

Durant le match, il a fait face à sept balles de bris et n'en a sauvé que trois. Auger-Aliassime a converti une seule de ses trois balles de bris, lors du quatrième jeu du deuxième set, immédiatement après avoir lui-même concédé un bris.

« Le match d’aujourd’hui a été mon meilleur de la semaine, mais je dois bâtir de là », a déclaré Medvedev dans une entrevue dont les propos ont été publiés sur le site officiel de l’ATP.

« Habituellement, lors de vos meilleures semaines, vous jouez souvent votre meilleur tennis dans le dernier match, et c’est certainement un objectif. Mais je suis heureux de mon niveau de jeu aujourd’hui, d’avoir battu quelqu’un comme Félix en deux sets. »

Huitième joueur au monde, le Montréalais a amorcé le duel en gagnant les six premiers points à son service avant de voir Medvedev ravir trois points consécutifs et s’offrir la première opportunité de bris du match, lors du troisième jeu.

Auger-Aliassime a résisté, mais Medvedev a obtenu deux autres chances de briser le service du Montréalais lors du cinquième jeu. Auger-Aliassime a sauvé la première à l’aide d’une volée du revers, mais pas la seconde lorsqu’il a envoyé un coup droit au-delà de la ligne de fond.

Medvedev, classé 11e à l’ATP, a creusé l’écart à 5-2 au premier set avec un autre bris au septième jeu, lorsqu’un coup droit en croisé d’Auger-Aliassime a frappé le dessus du filet avant de tomber dans le corridor de double.

Après avoir été limité à deux points en trois jeux de Medvedev à son service, Auger-Aliassime a repris vie en se donnant deux balles de bris lors du huitième jeu.

Le Russe les a effacées avant de réussir un as pour se donner une première balle de manche. Une erreur directe du Montréalais a ensuite mis un terme à ce premier set, en 36 minutes.

Medvedev a inscrit le bris décisif lors du septième jeu du deuxième set lorsqu’Auger-Aliassime a tenté un coup droit en parallèle qui est tombé au milieu du corridor de double.

Le Russe prenait alors une avance de 4-3.

Le duel a pris fin lorsqu’Auger-Aliassime a envoyé un revers au-delà de la ligne de fond à la première balle de match du Russe.

Pour Medvedev, il s’agissait d’une cinquième victoire en autant de confrontations face au Québécois.

En demi-finale, samedi, Medvedev affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov, qui a éliminé l’Australien Alex De Minaur en trois manches de 6-3, 3-6, 7-6 (6).

Le Suisse Stanislas Wawrinka s’est incliné devant l’Italien Jannik Sinner, 6-1 et 6-3.

En duel néerlandais, Gijs Brouwer a baissé pavillon contre Tallon Griekspoor, 6-4 et 6-4.