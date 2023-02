Léa Clermont-Dion prête à aider la LHJMQ de nouveau sur les violences sexuelles

La documentariste Léa Clermont-Dion offre de nouveau son aide à la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) afin de chasser la « masculinité toxique » des vestiaires après la mise au jour d’initiations de joueurs ponctuées d’actes dégradants, sinon violents. Elle appelle en outre à la tenue d’une enquête indépendante au terme de laquelle les responsables pourraient être « punis ».

L’an dernier, la LHJMQ a mandaté Mme Clermont-Dion, réalisatrice du documentaire T’as juste à porter plainte, pour qu’elle dispense des formations aux équipes de la ligue et conscientise les joueurs, les entraîneurs et le personnel « sur les impacts des agressions ». Quelques mois plus tard, alors même qu’un scandale de violences sexuelles et physiques éclabousse la ligue, la chercheuse et conférencière se rend de nouveau disponible.

« Je suis ouverte à d’autres formations », a-t-elle affirmé en entrevue avec Le Devoir, tout en précisant que le circuit Courteau se devait d’effectuer un « examen de conscience ». Jeudi, le directeur des communications de la LHJMQ, Maxime Blouin, a dit être « certain » que la ligue voudrait « retravailler avec elle ». « Ç’a été accueilli vraiment positivement, les formations qu’elle a données. […] Je pense qu’à la base, s’il y a une problématique qu’on doit cibler dans notre sport, c’est la masculinité toxique », a-t-il dit à l’autre bout du fil.

Mme Clermont-Dion, qui est chercheuse postdoctorale à l’Université Concordia, dit n’avoir jamais été mise au courant des viols et autres gestes dégradants qui, selon des documents de cour, ont hanté la LHJMQ depuis les années 1980. Ces actes « scandaleux et inadmissibles » n’en sont pas plus « surprenants », selon elle. « Le fait que ça soit un milieu traditionnellement masculin, où il y a beaucoup d’argent, beaucoup de pression sur les joueurs, c’est un cocktail explosif. [Il y a une] masculinité toxique qui a été vraiment valorisée pendant plusieurs années », a-t-elle dit.

La réalisatrice exclut de tourner le dos au circuit. « [Les joueurs], il faut les tenir par la main, il ne faut pas les ostraciser. Plus on ostracise les jeunes, plus ils vont se criminaliser. »

Elle convient que ces actes de violence sont « la démonstration pure et simple que [les formations], ce n’est pas suffisant ». Dans les circonstances, elle en appelle à une enquête « afin de punir et rendre imputables les personnes responsables qui ont possiblement laissé faire des gestes de violence ignobles ».

Pas au fait des agissements

Après avoir dit ne pas être au courant des violences rapportées dans le jugement de la Cour supérieure de l’Ontario en février, le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, a affirmé dans une entrevue au 98.5 mercredi qu’il avait déjà pris connaissance d’événements où des joueurs se seraient vu insérer des biscuits dans l’anus et où d’autres auraient été enfermés dans des toilettes d’autobus.

Mme Clermont-Dion dit n’avoir jamais échangé directement avec M. Courteau, qui quittera la LHJMQ en 2024. « C’est sûr que, s’il y a un doute sur le fait qu’une personne en position d’autorité savait, il faut faire enquête pour éclairer la situation, a-t-elle souligné. Y a-t-il eu des entraves émises pour éviter que des joueurs portent plainte ? »

M. Courteau répondra prochainement aux questions des élus en commission parlementaire. Pour le moment, aucun corps de police n’a lancé d’investigation pour faire davantage la lumière sur les allégations d’ex-joueurs.

Une nouvelle loi ?

Depuis 2017, la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur oblige les établissements à adopter des politiques de lutte contre les violences sexuelles et à prévoir des formations en la matière. Un modèle intéressant pour les ligues sportives québécoises, d’après Mme Clermont-Dion.

« Je pense qu’il faut plus systématiser ça et essayer d’aller chercher les ligues privées, par exemple. Je pense qu’on aurait plus de moyens d’action comme ça », a-t-elle dit.

Contacté par Le Devoir, le cabinet de la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, a réitéré qu’elle « travaillait sur quelque chose dans ce sens-là ». Mercredi, l’élue caquiste avait remis en doute le leadership de Gilles Courteau à la tête de la LHJMQ. Selon elle, nommer une femme à la tête du circuit serait « fantastique » pour mettre fin à la culture « toxique » dans le hockey.

Hausse des plaintes dans le sport

Lorsqu’elle a été interrogée cette semaine sur le jugement, la ministre Charest a tenu à rappeler qu’elle avait mis en place lors du dernier mandat un Officier indépendant des plaintes dans le monde du sport.

Le Devoir a obtenu le nombre de plaintes qui lui ont été adressées depuis sa création, en 2021. Dans la première année d’activité de l’Officier — du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 —, 127 athlètes l’ont fait ; dans la deuxième — 1er février 2022 au 31 janvier 2023 —, ce chiffre a plus que doublé (361).

Au total, sur deux ans, 288 des 488 dossiers ont été jugés non recevables parce qu’ils concernaient une décision d’arbitrage, des règles de régie interne ou avaient été déposés anonymement.

Le Regroupement Loisir et Sport du Québec, qui gère les communications de l’Officier, n’a pas été en mesure d’indiquer au Devoir le nombre de plaintes provenant du milieu du hockey.