Auger-Aliassime atteint les quarts de finale à Rotterdam

Félix Auger-Aliassime a disposé de Grégoire Barrère 6-4, 6-3 et obtenu son billet pour les quarts de finale du tournoi de tennis de Rotterdam, jeudi.

Auger-Aliassime, troisième tête de série du tournoi, affrontera au prochain tour le Russe Daniil Medvedev, sixième tête de série, qui a pris la mesure du Hollandais Botic van de Zandschulp 6-2, 6-2.

Le huitième joueur mondial aura toute une commande à remplir face à Medvedev, puisqu’il présente jusqu’ici une fiche de 0-4 en carrière contre lui. Le Russe, 11e joueur mondial, l’avait notamment éliminé en quarts de finale des Internationaux d’Australie l’an dernier.

Auger-Aliassime tente de défendre un premier titre en carrière avec succès, après avoir triomphé à Rotterdam l’an dernier. Ce triomphe lui avait insufflé une dose de confiance supplémentaire, lui qui a ensuite décroché trois autres titres en 2022.

Auger-Aliassime, le huitième joueur mondial, a donné le ton à la rencontre en réussissant six as au premier set uniquement. Sa première balle de service s’est d’ailleurs révélée beaucoup plus incisive que celle de son adversaire ; il a obtenu 75 pour cent des points avec celle-ci, contre à peine 62 pour cent pour Barrère.

Le Québécois a également été patient et plus opportuniste, avec deux bris en trois d’occasions. En comparaison, Barrère n’a pu profiter de sa seule balle de bris en première manche.

La deuxième manche s’est révélée un petit peu plus corsée, mais l’expérience d’Auger-Aliassime lui a permis de tirer son épingle du jeu. Il a d’ailleurs ravi le service de Barrère lors du huitième jeu, portant la marque à 5-3, et il a scellé l’issue de la rencontre dès son jeu suivant au service.

Auger-Aliassime, qui est âgé de 22 ans, a mis une heure et 23 minutes à disposer de Barrère, 71e raquette mondiale.