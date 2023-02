Denis Shapovalov s’incline au deuxième tour face à Michael Mmoh

Le Canadien Denis Shapovalov s’est incliné au deuxième tour face à l’Américain Michael Mmoh 5-7, 6-3 et 3-6 à Delray Beach, mercredi.

Shapovalov, 27e à l’ATP, disputait son premier match dans le tournoi, bénéficiant d’un laissez-passer au premier tour. Il a toutefois dû s’avouer vaincu face au 87e joueur mondial, subissant ainsi une troisième défaite consécutive.

L’Ontarien a frappé quatre as et 30 coups gagnants, mais a aussi concédé quatre doubles fautes et 30 fautes directes. Mmoh a lui obtenu deux as et commis cinq doubles fautes, mais il a également converti trois de ses cinq balles de bris.

Mmoh affrontera donc son compatriote Mackenzie McDonald en quarts de finale.