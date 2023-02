Danny Maciocia a brièvement songé à quitter les Alouettes de Montréal

Le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Maciocia, a brièvement songé à quitter le nid avant que l’équipe soit mise sous tutelle pour la deuxième fois en quatre ans par la Ligue canadienne de football (LCF).

« J’ai considéré [la possibilité] d’abandonner, mais il faut absolument faire attention quand tu te trouves dans un tel état d’esprit », a déclaré Maciocia lors d’une rencontre avec les médias réalisée dans le vestiaire des Alouettes au Stade olympique mercredi matin.

« Je l’ai vécu en passant trois semaines sur la route aux États-Unis pour observer des matchs de la NCAA. Vivre tout ça, alors que tu travailles, et tu te poses des questions à savoir dans quelle direction on s’en va… Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Est-ce qu’il faut commencer à regarder ailleurs ? J’ai une famille, aussi. C’est une question que je me suis posée, mais je dirais que ç’a duré 30 secondes au total. Je dirais que c’était à cause de la frustration », a-t-il raconté.

Cette frustration était notamment attribuable au fait que la succession de Sid Spiegel, l’un des copropriétaires du club, décédé en juillet 2021, refusait de délier les cordons de la bourse. Maciocia était donc incapable d’offrir des primes à la signature aux joueurs qu’il convoitait à l’approche de l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la LCF, mardi.

« Je ne peux pas cacher que j’ai été frustré pendant une période, a reconnu le Montréalais de 55 ans. Et j’avais d’autres choses qui circulaient entre mes oreilles à cette période-là. Je peux seulement penser à ce que nos partisans vivaient pendant cette période-là. […] Je crois fortement à l’existence d’une équipe professionnelle ici, à Montréal, dans la Ligue canadienne de football, surtout quand tu regardes le bassin de joueurs qui est disponible et tous ceux qui gagnent leur vie dans ce sport. »

« Il y a une place pour nous. Et c’est ça qui m’a donné un peu plus de jus pour continuer de me battre », a-t-il poursuivi.

Malgré toute la bonne volonté de Maciocia, lui et les Alouettes ont essuyé plusieurs pertes notoires au sein de l’effectif en vue de la prochaine saison. Ainsi, leur quart no 1 Trevor Harris a déserté (Roughriders de la Saskatchewan), tout comme les ailiers espacés étoiles Jake Wieneke (Roughriders) et Eugene Lewis (Elks d’Edmonton).

Puis, alors que tout semblait perdu, la ligue a annoncé qu’elle mettait les Alouettes sous tutelle, mardi matin. Une véritable bouffée d’air frais pour Maciocia, puisque ça signifiait qu’il pouvait dès lors se remettre à la chasse aux joueurs autonomes.

« Ç’a été un peu fou, a raconté Maciocia. Nous nous sommes retrouvés dans un véritable tourbillon hier [mardi]. Vous savez, vous arrivez au bureau et tout est sombre et morose, tu ignores ce que tu peux ou ne peux pas faire. […] Puis, soudainement, peu avant 9 h, nous recevons le feu vert [de la ligue] pour partir à la chasse aux joueurs autonomes. »

« Tout ce que j’essayais de faire, c’était de limiter les dégâts. J’ai contacté des agents, j’ai essayé de présenter des contre-offres, de les convaincre en leur présentant notre plan pour l’avenir, etc. Dans l’ensemble, nous sommes parvenus à nous entendre avec quelques joueurs, et pour les autres, eh bien, nous étions en retard à la danse », a imagé le principal intéressé.

Le Québécois a néanmoins pu se racheter en s’entendant avec le quart Cody Fajardo et l’ailier espacé étoile Greg Ellingson, notamment. Des joueurs vieillissants, qui ont été blessés par le passé, mais qui disposeront d’une nouvelle chance de briller dans la LCF.

Maciocia a d’ailleurs qualifié son équipe actuelle de « cols bleus », car, a-t-il dit, « ils n’ont peut-être pas le même niveau de talent que d’autres, mais tu sais qu’ils vont livrer une bagarre intéressante à chaque match ».

Maciocia n’a toutefois pas fini ses emplettes. En ce sens, il a indiqué qu’il aimerait bien ajouter un quatrième quart, quelques ailiers espacés et des demis défensifs à sa formation d’ici au début de la campagne.

Être sur la même longueur d’onde

L’annonce de la mise sous tutelle des Oiseaux a coïncidé avec le retour de Mario Cecchini au sein de l’organisation montréalaise.

Le Québécois, qui avait été remercié en décembre, a ainsi été nommé président par intérim de l’équipe deux mois plus tard, poste qu’il occupe en attendant que le circuit Ambrosie trouve de nouveaux propriétaires. Maciocia a paru surpris d’apprendre la nouvelle de son retour en poste, mardi.

« Je l’ai appris vers 8 h 15-8 h 30, a-t-il évoqué. Il [Cecchini] m’a dit : “On se revoit au bureau tantôt ?” Je pensais qu’il parlait de son bureau chez eux, mais il m’a fait comprendre qu’il s’en venait au bureau du Stade olympique. […] C’est là que j’ai compris qu’il s’en venait sur une base intérimaire. »

Maciocia a ajouté qu’il ignorait les échéanciers pour l’arrivée d’un nouveau groupe de propriétaires, mais il a indiqué qu’une seule chose lui paraissait essentielle à ses yeux.

« S’ils [les propriétaires] veulent que Mario Cecchini soit le président, ça va, et s’ils veulent mettre leur homme en place, soit, mais le plus important là-dedans, c’est que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. Ça n’était pas le cas depuis quelques semaines, pour diverses raisons, mais j’espère que tout le monde sera aligné, du prochain groupe de propriétaires jusqu’aux employés sur le terrain », a-t-il résumé.