Le Canadien reçoit l'équipe pee-wee ukrainienne

Les jeunes de 11 et 12 ans de l'équipe ukrainienne, déplacés par la guerre dans leur pays, ont pu côtoyer mardi nul autre club que le célèbre Canadien de Montréal.

Pour le Tricolore, c'était l'occasion d'accueillir personnellement ce groupe qui accumule les victoires au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.

La sélection ukrainienne a battu les Wolves roumains 2-0 lundi, s'approchant à trois gains de disputer le championnat AA dimanche.

Peu après la victoire, les joueurs ont appris qu'ils se rendraient à Montréal en tant qu’invités spéciaux du match contre Chicago mardi soir, au Centre Bell.

Les joueurs et entraîneurs ukrainiens ont également pu passer la matinée de mardi à regarder l'entraînement de la Sainte-Flanelle.

Après l'entraînement, l'entraîneur Martin St. Louis, a déclaré aux journalistes que son père « avait raté le match des Canadiens pour aller voir les Ukrainiens » gagner 3-1 contre les Bruins juniors de Boston, samedi dernier.

St. Louis a également eu l'occasion de discuter avec les entraîneurs de l'Ukraine, qui ont partagé leur expérience et leurs progrès dans le tournoi.

« On ne peut pas imaginer ce qu'ils traversent en tant que pays en ce moment, a dit St-Louis. Et comme expériences normales d'enfant dans un sport, il n'y a pas de meilleur endroit pour ça que le tournoi pee-wee de Québec. »

« Je sais qu'ils sont bien accueillis, non seulement par la ville de Québec, mais par tous les amateurs de hockey au Québec », a t-il continué.

« C'est un grand geste humain qu'on peut faire pour eux. Je suis vraiment content de les avoir rencontrés et de leur donner un moment où ils peuvent oublier les circonstances difficiles qu'ils ont vécues dans leur pays. »

La sélection ukrainienne a pu rencontrer St-Louis et des joueurs du CH après l'entraînement, pour des photos et des autographes. Ils ont également reçu leurs propres chandails du Canadien en cadeau.

« Ici on peut dormir sans souci et là-bas, vous ne savez pas si une bombe va tomber à proximité, donc c'est dur de se mettre à leur place », a déclaré l'attaquant des Canadiens Alex Belzile.

« On était heureux de les voir. Les gars leur ont fait signe, leur ont lancé quelques rondelles, tout pour les faire sourire. Ce sont des enfants, alors je pense que c'est bien pour eux de se vider la tête et de leur mettre un sourire au visage. »

« Je me demande toujours si ça va vraiment faire une différence pour eux et je pense que la réponse est oui, a ajouté le défenseur Mike Matheson. Si vous pouvez juste prendre deux, trois minutes et peut-être les aider à penser à autre chose, j'espère que ça pourra les aider. Juste leur parler. »

L'Ukraine rejouera vendredi matin, face aux Flames du Vermont.