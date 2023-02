Les Chiefs de Kansas City vainqueurs

Les Chiefs de Kansas City ont prévalu 38-35 contre les Eagles de Philadelphie, devenant ainsi les champions du Super Bowl LVII, dimanche.

Le jeu déterminant a été le botté de précision de 27 verges de Harrison Butker avec huit secondes au cadran, portant le score au compte final.

L’occasion des Eagles pour un jeu miraculeux s’est soldée par une passe bien trop courte de Jalen Hurts.

Kansas City a alors pu célébrer une deuxième victoire au Super Bowl en quatre ans.

Les Chiefs ont triomphé après avoir effacé un retard de 24-14 à la demie.

Joueur par excellence du match, Patrick Mahomes a complété des passes de touché de 18, cinq et quatre verges.

Il a accumulé 182 verges aériennes et 44 verges au sol — incluant une escapade de 26 verges, quelques jeux avant le placement décisif.

Les Chiefs ont remporté le tirage au sort, mais ils ont décidé de botter le ballon pour commencer.

Leur choix ne s’est pas avéré gagnant : les Eagles ont commencé en force, inscrivant le premier touché du match après seulement 4:51 de jeu.

En retard 7-0, les Chiefs se sont repris en créant l’égalité peu après.

Travis Kelce, cible de prédilection de Mahomes, a réussi un bel attrapé et s’est faufilé dans la zone des buts pour le touché.

Dès le début du deuxième quart, les Eagles y sont allés d’un énorme jeu de 45 verges, menant au touché de A.J. Brown. Les Eagles n’ont eu besoin que de huit secondes pour reprendre les devants, 14-7, en début de quart.

Plus tard dans le quart, les Eagles ont obtenu un quatrième essai et deux verges, à 12 verges seulement de la zone payante. Alors que l’offensive y allait d’une tentative pour gagner un premier essai et la zone des buts, les Chiefs ont écopé d’une pénalité pour hors-jeu, laissant ainsi les Eagles avancer et réussir un touché par la course quelques secondes plus tard.

Hurts a réalisé son deuxième touché au sol du match, après seulement une demie de complétée.

Les Eagles ont réalisé un botté de trois points sur le dernier jeu du quart pour porter la marque à 24-14.

Mahomes, qui semblait avoir aggravé une blessure à la cheville pendant la première demie, était sur le terrain pour commencer le troisième quart.

Cela a aidé son équipe, car les Chiefs ne pouvaient se permettre de laisser l’adversaire marquer les prochains points. Ils ont bien commencé le troisième quart, inscrivant un touché après une belle poussée de Mahomes vers la zone dangereuse.

Comme cela a été le cas depuis le début du match, un touché n’attendait pas l’autre.

Mahomes a lancé le ballon à Kadarius Toney, complètement seul, pour faire 28-27 Chiefs.

Les Chiefs ont ajouté un autre touché dans les minutes suivantes, à la suite d’une excellente course sur un retour de dégagement qui a placé l’offensive tout près de la ligne de touché.

Les Eagles ont ramené le tout à 35-35, avec un touché et un converti de deux points.

Dans la dernière minute, l’attaque de Mahomes a forcé les Eagles à utiliser leur dernier temps d’arrêt, avant de réussir le botté clé pour prendre les devants 38-35.

L’entraîneur-chef Andy Reid, qui n’avait pu remporter le match ultime avec Philadelphie, a battu son ancienne équipe pour gagner son deuxième Super Bowl avec Mahomes et les Chiefs.

Mahomes et Hurts ont offert un excellent match, lors du premier duel entre deux quarts noirs en finale du Super Bowl.

Hurts a établi un record du Super Bowl avec 70 verges obtenues par la course, en plus d’égaliser une marque de trois touchés au sol.

Les trois matches du Super Bowl disputés au domicile des Cardinals de l’Arizona ont donné lieu à des scores très serrés.

En 2015, les Pats y ont battu Seahawks 28-24. En 2008, les Giants y ont défait les Pats 17-14.