Le Canadien Cameron Alexander récolte le bronze en descente des Mondiaux alpins

Le Canadien Cameron Alexander a procuré à son pays une deuxième médaille depuis le début des Championnats mondiaux de ski alpin grâce à sa troisième place lors de la descente masculine, dimanche, à Courchevel Méribel, en France.

Alexander, un Britanno-Colombien de 25 ans, a franchi la ligne d’arrivée en une minute 47,94 secondes, soit 89 centièmes de seconde derrière le vainqueur, le Suisse Marco Odermatt, qui a mérité sa première médaille en carrière lors de Championnats du monde.

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (1:47,53), s’est classé deuxième.

Pour Alexander, il s’agit d’un premier podium aux Championnats du monde à son premier départ en carrière à cette compétition.

Il s’ajoute à sa première place, ex aequo avec le Suisse Niels Hintermann, lors d’une descente de la Coupe du monde à Kvitfjell, en Norvège, le 4 mars 2022.

« Cela représente tout, a résumé Alexander, ravi. Je suis très, très heureux, il n’y a pas de meilleures sensations. Les gars ici sont extrêmement rapides, je savais que je devais vraiment bien skier et pousser tout le long en descendant. Je me parlais même vers la fin pour m’assurer de continuer à pousser. »

Par ailleurs, la médaille d’Alexander survient trois jours après que son compatriote James Crawford eut remporté l’épreuve du super-G de ces Championnats du monde.

« L’or remporté par “Jack” au super-G nous a tous donné confiance, a affirmé Alexander. Notre groupe se pousse vraiment à l’entraînement, et sa victoire nous a montré que nous avons une chance de monter sur le podium en skiant au meilleur de nos capacités. Nous travaillons très fort depuis longtemps, et je sais que ce n’est qu’une question de temps pour les autres gars. Nous allons célébrer cela et nous sommes impatients de continuer à nous améliorer. »

Pendant un certain moment, dimanche, Crawford occupait la troisième position du classement provisoire jusqu’à ce que Alexander ne l’en déloge. Crawford a complété la journée au cinquième rang, avec un chrono de 1:48,06.

Crawford a dit « ne pas avoir été surpris du tout » par la performance d’Alexander.

« Cam, il a toujours eu la vitesse. Il a surmonté de malheureuses blessures qui l’ont un peu mis à l’écart pendant un certain temps », a fait remarquer Crawford.

« Sa vitesse et ses habiletés se comparent aux miennes et à celles des autres gars dans notre équipe. »

Deux autres Canadiens ont participé à l’épreuve. Jeffrey Read (1 ; 49,50) a terminé en 30e position tandis que Brodie Seger, qui avait réalisé le deuxième temps de la dernière descente d’entraînement, samedi, n’a pas été en mesure de compléter sa course.

Seger a mal atterri lors d’un saut et a semblé se blesser au genou droit. La course a été interrompue pendant 20 minutes et Seger a été transporté hors du site de compétition sur une civière.

Selon un porte-parole d’Alpin Canada, Seger a subi une blessure à une jambe et il retournera au Canada en compagnie des autres spécialistes masculins de vitesse où il fera l’objet d’une évaluation médicale.

Cris et stress

Après avoir réalisé le meilleur temps, dimanche, Odermatt n’a pu s’empêcher de laisser sortir quelques cris de joie. Le Suisse de 25 ans n’avait encore jamais accédé à un podium en huit départs aux Championnats du monde senior, lui qui avait gagné cinq médailles d’or lors des Mondiaux junior en 2018.

« C’est quelque chose que je n’avais jamais ressenti avant, ce cri à la ligne d’arrivée », a admis Odermatt.

« Aussi, ces deux minutes pendant la descente d’Alek [Kilde], tout mon corps tremblait comme jamais avant. »

Odermatt est le champion du monde en titre du classement cumulatif de la Coupe du monde et domine de nouveau le circuit cette saison, mais il n’avait encore jamais gagné une descente.

Sa médaille d’or, dimanche, survient trois jours après sa quatrième place lors du super-G, épreuve dont il était le grand favori après avoir remporté quatre des six courses présentées cette saison dans le cadre de la Coupe du monde.

« La quatrième place d’il y a trois jours rend cette médaille d’or plus belle encore », a avoué Odermatt.