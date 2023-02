Marie-Michèle Gagnon annonce sa retraite de la Coupe du monde

Marie-Michèle Gagnon a annoncé aujourd’hui qu’elle prendra sa retraite de la compétition à la fin de la saison de la Coupe du monde de ski alpin de 2022-2023.

La skieuse de Lac-Etchemin tirera sa révérence en comptant à son actif plus de 270 départs en Coupe du monde, soit le plus grand nombre de départs jamais effectués par une coureuse ou un coureur canadien, et cinq podiums en Coupe du monde — dont deux victoires — au cours de sa brillante carrière.

Gagnon continuera de disputer les épreuves de super-G pour le reste de la saison de la Coupe du monde.

Son premier départ en Coupe du monde remonte au 13 décembre 2008 dans le cadre du slalom géant de La Molina, en Espagne. Au cours de sa carrière de plus de 14 ans en Coupe du monde, Gagnon a récolté 63 résultats dans le top 10, elle est montée sur le podium de quatre disciplines différentes, et a terminé sur la plus haute marche du podium d’un super combiné en 2014 et d’un combiné alpin en 2016.

« Je suis extrêmement reconnaissante envers ce sport extraordinaire et les gens qui gravitent autour », a déclaré Gagnon, dans un communiqué de presse transmis quelques minutes avant sa participation à une visioconférence, vendredi matin.

« Je suis très fière d’avoir couru pour le Canada aux quatre coins du monde et d’être montée sur le podium en représentant le Canada. J’ai couru dans quelques-unes des plus belles stations du monde, j’ai rencontré des gens merveilleux et je me suis fait des amis pour la vie, notamment mon fiancé Travis Ganong. Ce fut une aventure extraordinairement enrichissante et je me réjouis tout autant pour le prochain chapitre de ma vie. »

« Mes plus grands remerciements s’adressent à mes parents, qui les méritent pleinement. Sans leur appui et leurs sacrifices, cette carrière de rêve aurait été impossible. Je suis très reconnaissante que nous ayons pu partager ce merveilleux rêve ensemble. »

Outre ses 270 départs et plus en Coupe du monde, la skieuse compte 23 départs aux Championnats du monde de ski alpin de la FIS, soit plus que tout autre coureur canadien.

Elle a représenté le Canada à trois Jeux olympiques d’hiver : Vancouver 2010, Sotchi 2014 et Pékin 2022. Ses huit départs olympiques en ski alpin s’inscrivent à égalité pour le plus grand nombre de départs jamais effectués par une skieuse canadienne.

« Je sais que tous les Canadiens se joignent à moi pour célébrer la remarquable carrière de Marie-Michèle en ski de compétition, qui compte des podiums de Coupe du monde dans les épreuves techniques et de vitesse sur deux décennies », a dit Therese Brisson, présidente-directrice générale de Canada Alpin.

« Sa longévité témoigne de sa passion et de son dévouement pour ce sport. Elle est une leader de longue date et une ambassadrice chevronnée qui laisse un héritage en inspirant la relève en ski de compétition. Je suis impatiente de voir la suite des choses pour elle et je sais qu’elle continuera à jouer un rôle particulier en ski de compétition au Canada. »