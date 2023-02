Pour une rare fois, les deux meilleures équipes s’affronteront au Super Bowl

Le Super Bowl mettra en vedette les deux meilleures équipes de la NFL en saison régulière.

Les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City sont les deux seuls clubs de la ligue à avoir obtenu 14 victoires cette saison, et ce n’est que la sixième fois depuis la fusion de 1970 que les deux équipes qui présentent les meilleurs dossiers en saison régulière s’affrontent dans le match de championnat de la NFL.

La dernière fois que ça s’était produit, c’était en 2013, lorsque les Seahawks de Seattle avaient pulvérisé les Broncos de Denver 43-8 dans un duel opposant deux équipes qui avaient signé 13 gains en saison régulière.

Ce résultat sans appel est relativement commun dans ce genre de situation, puisque l’écart de points lors des cinq matchs précédents qui ont opposé les deux meilleures équipes en saison régulière était de 21.

Le match le plus serré s’est produit lors de la victoire de 37-24 des Redskins de Washington contre les Bills de Buffalo à l’issue de la campagne de 1991. Les trois autres matchs disputés dans ces circonstances se déclinent ainsi : les 49ers de San Francisco ont rossé les Dolphins de Miami 38-16 après la campagne 1984, les Cowboys de Dallas ont dominé les Broncos 27-10 après la saison 1977 et les Raiders d’Oakland ont écrasé les Vikings du Minnesota 32-14 en conclusion de la saison 1976.

Depuis que le classement a été établi en 1975, c’est la 15e fois que les meilleures équipes de chacune des associations s’affrontent au Super Bowl. La dernière fois, c’était après la saison 2017, lorsque les Eagles ont décroché leur premier titre du Super Bowl en prenant la mesure des Patriots de la Nouvelle-Angleterre 41-33.

C’est également la troisième fois que les deux formations qui ont atteint le Super Bowl ont signé au moins 14 victoires en saison régulière — même si les Eagles et les Chiefs ont dû savourer une victoire lors du 17e match du calendrier pour y parvenir. Les Falcons d’Atlanta et les Broncos y étaient parvenus dans un calendrier de 16 parties en 1998, ainsi que les Dolphins et les 49ers en 1984.

Les Chiefs et les Eagles ont également été en plein contrôle de leur destinée depuis le début des éliminatoires de la NFL ; ils n’ont jamais tiré de l’arrière en matchs d’après-saison. Cet exploit n’a été accompli qu’à trois reprises au préalable : en 2004 (Patriots contre Eagles), en 1991 (Bills contre Redskins) et 1966 (Packers de Green Bay contre Chiefs).

La voie aérienne

Patrick Mahomes tentera d’accomplir quelque chose qui n’a jamais été fait dans la NFL : mener la ligue au chapitre des verges de gains par la voie aérienne en saison régulière et remporter le Super Bowl.

Mahomes a amassé 5250 verges de gains en saison régulière — 511 de plus que son plus proche poursuivant, Justin Herbert, ce qui constitue le fossé le plus imposant entre les deux meneurs à ce chapitre depuis celui de 699 verges entre Kurt Warner et Peyton Manning en 2001.

Le seul autre joueur qui a participé au Super Bowl après avoir récolté plus de verges de gains par la voie aérienne en saison régulière que Mahomes fut Manning, avec 5477 en 2013. Ses Broncos s’étaient cependant inclinés 43-8 devant les Seahawks au Super Bowl.

C’était là l’une des six occasions, avant Mahomes, où le joueur qui a dominé la NFL au chapitre des verges de gains par la voie aérienne a aussi participé au Super Bowl. Et ils ont tous perdu. Les autres sont Tom Brady (2017), Brady (2007), Rich Gannon (2002), Warner (2001) et Dan Marino (1984).

Avoir Kelce à l’oeil

L’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce connaît une carrière prolifique en matchs d’après-saison, qui n’est peut-être surpassée que par celle du légendaire Jerry Rice.

Kelce a capté 127 passes en 17 matchs éliminatoires pour 1467 verges de gains et 15 touchés. Le seul joueur qui présente des statistiques supérieures à celles-ci est Rice, avec 151 attrapés pour 2245 verges et 22 majeurs en 29 matchs éliminatoires.

Le duo Mahomes-Kelce est aussi l’un des meilleurs de l’histoire, puisqu’il totalise 13 touchés en matchs éliminatoires. Seul le tandem Brady-Rob Gronkowski le surpasse à ce chapitre, avec 15.