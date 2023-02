L’Italienne Federica Brignone remporte le combiné alpin aux Mondiaux

L’Italienne Federica Brignone a remporté le combiné alpin en lever de rideau des Championnats du monde de ski alpin, lundi, après que la championne en titre, Mikaela Shiffrin, fut sortie contre toute attente du parcours en deuxième manche.

Sous un ciel dégagé, Brignone a enregistré un chrono cumulatif d’une minute et 57,47 secondes. Elle a retranché 1,62 seconde au temps de la Suissesse Wendy Holdener, et 2,26 secondes à celui de l’Autrichienne Ricarda Haaser.

Pour sa part, Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, a abouti au 10e rang, à 4,91 secondes, tandis que Valérie Grenier, de Saint-Isidore, en Ontario, a fini 14e, à 6,63.

Le combiné alpin est composé d’un super-G et d’un slalom.

Brignone est ainsi devenue la première championne du monde d’origine italienne en combiné alpin.

« Je suis si heureuse et reconnaissante aujourd’hui, a déclaré Brignone. Ç’a été une journée formidable. J’ai connu deux très bonnes manches, tant en super-G qu’en slalom. Il me manquait une médaille d’or [aux Mondiaux] en carrière, et je suis très, très excitée et très heureuse du résultat aujourd’hui. »

L’Italienne a indiqué avoir abordé les Mondiaux de ski alpin de manière détendue.

« Je skie bien. Je suis arrivée ici sans stress et je me suis dit : “Amuse-toi” », a raconté Brignone.

Brignone avait enregistré le meilleur temps lors de la première manche sur le parcours Roc de Fer, et elle disposait alors d’un coussin de 0,71 seconde devant la Suissesse Lara Gut-Behrami et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel, qui avaient signé des chronos identiques.

Gut-Behrami et Mowinckel n’ont toutefois pas pris le départ de la portion slalom de la compétition, préférant utiliser la première manche afin de s’échauffer en vue du super-G féminin prévu mercredi. La championne olympique italienne de descente Sofia Goggia et la double championne du monde de descente Ilka Štuhec ont aussi fait l’impasse sur la deuxième manche du combiné alpin.

Shiffrin avait signé le sixième temps de la première manche, à 0,96 seconde de Brignone, mais elle a raté la troisième porte avant le fil d’arrivée de la portion slalom et fut disqualifiée.

L’Américaine participait à sa première compétition majeure depuis qu’elle a été blanchie en six épreuves aux Jeux olympiques de Pékin l’hiver dernier.

Shiffrin possède une collection de six titres mondiaux et de 11 médailles au total, tout ça dans ses 13 départs aux Mondiaux de ski alpin.

La Slovaque Petra Vlhová, qui fut médaillée d’argent en 2019 et en 2021, s’est absentée de cette épreuve afin de se concentrer sur le slalom géant et le slalom. La championne au classement général de la Coupe du monde en 2021 a éprouvé des ennuis de santé ces dernières semaines.