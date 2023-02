Courte piste : une seule médaille pour le Canada

L’équipe du relais féminin en courte piste a décroché la seule médaille du Canada, dimanche, alors qu’elle a obtenu l’argent pour conclure la dernière journée de compétition à la Coupe du monde de courte piste de l’ISU de Dresde, en Allemagne.

Les patineuses Courtney Sarault, Kim Boutin, Rikki Doak et Renee Steenge ont livré une chaude lutte à leurs rivales des Pays-Bas pendant toute la durée de la course de 3000 mètres. Toutefois, elles n’ont pas réussi à dépasser les championnes olympiques en titre avant la ligne d’arrivée et ont donc dû se contenter d’une médaille d’argent.

Les Néerlandaises (4:07,531) ont ravi la position de tête aux Canadiennes (4:07,768) avec huit tours à faire et n’ont plus jamais regardé derrière par la suite. Xandra Velzeboer a notamment réussi à résister à une tentative de dépassement de Boutin à la suite du dernier échange pour protéger la première place.

La Corée du Sud a obtenu le bronze (4:08,238).

Le Canada en était à sa cinquième médaille de la saison au relais féminin, ayant auparavant remporté une médaille d’or et trois d’argent. Elles participeront à la dernière Coupe du monde de la saison le week-end prochain dans une égalité à trois pour la première place avec les Pays-Bas et la Corée, qui ont toutes 340 points.

Déception chez les hommes

Chez les hommes, ç’a été une finale crève-coeur pour le relais masculin composé de Pascal Dion, Maxime Laoun, William Dandjinou et Félix Roussel. Les quatre Québécois semblaient en voie de rafler une place sur le podium jusqu’à ce qu’un faux pas avec cinq tours leur fasse perdre toute chance de terminer parmi les trois premiers.

Dion a perdu l’équilibre et a chuté à la suite d’un échange. Bien qu’il se soit aussitôt remis sur pieds, la vitesse qu’il a perdue a permis aux Hongrois de s’emparer de la troisième place aux dépens des Canadiens, qui ont fait stopper le chrono en 6:52,504.

La Chine a obtenu l’or (6:51,106) devant le Japon (6:51,173) et la Hongrie (6:52,326).

Après avoir remporté deux médailles de bronze, samedi, le Canada n’a pas réussi à accéder au podium dans une distance individuelle, dimanche.

Steven Dubois est celui qui est venu le plus près d’y arriver, terminant au pied du podium au 500 mètres avec une quatrième place, en 42,008 secondes.

Le Canadien de 25 ans a vu le Sud-Coréen Tae Sung Kim lui bloquer le chemin au moment où il tentait un dépassement par l’intérieur dans l’espoir de passer de la deuxième à la première place, ce qui fait qu’il a perdu de la vitesse et toute chance de médaille.

Kim a été pénalisé pour son geste mais la pénalité n’a eu aucun impact sur le classement des autres patineurs. Le podium a été composé des Chinois Lin Xiaojun (41,329) et Zhong Yuchen (41,549) ainsi que du Japonais Kazuki Yoshinaga (41,750).

L’équipe canadienne de courte piste complétera sa saison de la Coupe du monde à l’occasion de la sixième et dernière étape, la fin de semaine prochaine à Dordrecht, aux Pays-Bas.

Il s’agira alors de la dernière compétition internationale avant les Championnats du monde courte piste de l’ISU qui auront lieu du 10 au 12 mars à Séoul.