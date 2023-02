La skieuse Justine Dufour-Lapointe triomphe à sa deuxième course en «freeride»

Justine Dufour-Lapointe a signé sa première victoire en carrière sur le Freeride World Tour, jeudi, à sa deuxième course seulement sur ce circuit.

Dufour-Lapointe, qui est âgée de 28 ans, a obtenu 74 points pour sa descente, qui fut ponctuée de nombreux sauts.

Ce résultat lui a permis de se hisser au deuxième rang du classement général de la discipline.

La semaine dernière, à Baqueira Beret, en Espagne, la double médaillée olympique s’était contentée du sixième rang après avoir notamment effectué un saut périlleux arrière.

Les cinq premières skieuses au classement après la prochaine étape qui se déroulera à la mi-février à Kicking Horse, à Golden, en C.-B., accéderont aux finales du FWT. Celles-ci auront lieu à Fieberbrunn, en Autriche, et Verbier, en Suisse, en mars.

Dufour-Lapointe a annoncé en décembre qu’elle poursuivra sa carrière sur le FWT. Elle est du même coup devenue la première Québécoise — et la première olympienne — à se joindre à ce circuit, qui fut fondé en 1996 en Suisse.

Le principe du freeride est simple : il n’y a pas de chronomètre, pas de sauts travaillés ou encore de pistes damées. Il y a un portillon de départ et un portillon d’arrivée. Les descentes se font dans un environnement naturel et les athlètes sont à la merci de tous les éléments que l’on y retrouve : roches, arbres, crevasses, etc. De plus, les athlètes ne peuvent pas skier sur la face de la montagne ciblée avant la compétition. Ils doivent l’analyser avec des jumelles de distance.

Les participants sont ensuite jugés pour la qualité de leur descente et se voient offrir une note entre 0 et 100. Le jury est composé de quatre juges dont la note est accordée en fonction de cinq critères d’évaluation : la difficulté et le choix de la ligne, le contrôle, la fluidité, les sauts et la technique. L’athlète ayant récolté le plus de points à la fin de la saison est sacré champion du monde.