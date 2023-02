Le quart-arrière étoile Tom Brady prend sa retraite «pour de bon»

Le quart-arrière Tom Brady a — encore — officiellement annoncé sa retraite du football professionnel, mercredi matin.

« Bon matin tout le monde. Je vais aller directement au point. Je prends ma retraite, pour de bon », a-t-il déclaré dans un message vidéo diffusé sur son compte Twitter officiel, alors qu’il se trouve sur une plage.

Brady est le meneur de la NFL aux chapitres des verges de gains par la voie aérienne (89 214) et des passes de touché (649). Il est aussi le seul joueur à avoir remporté plus de cinq bagues du Super Bowl et à avoir été nommé le joueur par excellence du match de championnat du circuit Goodell à cinq reprises.

Brady a aussi été nommé trois fois le joueur par excellence de la NFL, et fut nommé sur la première équipe d’étoiles de la ligue en trois occasions — en plus d’avoir été sélectionné 15 fois pour le Pro Bowl.

C’est la deuxième fois que Brady, qui est âgé de 45 ans, annonce sa retraite.

Le 1er février 2022, Brady avait confirmé sa retraite initiale après l’élimination des Buccaneers de Tampa Bay au deuxième tour des éliminatoires, à domicile, face aux futurs champions du Super Bowl, les Rams de Los Angeles.

Puis, en mars 2022, Brady avait fait volte-face et était sorti de la retraite 40 jours après l’avoir annoncée pour confirmer son retour au jeu avec les Buccaneers.

« Ces deux derniers mois, j’ai réalisé que ma place est encore sur le terrain et non dans les estrades, avait-il gazouillé à l’époque. Ce moment viendra, mais il n’est pas maintenant. J’aime mes coéquipiers et ma famille, qui me soutient. Ils rendent le tout possible. Je reviens avec Tampa, nous avons un boulot à terminer. »

L’Américain a donc disputé sa 23e saison dans le circuit Goodell en 2022-23, et les Bucs ont remporté le titre de la section Sud de l’Association nationale en vertu d’une fiche de 8-9.

Brady et ses coéquipiers des Bucs se sont toutefois inclinés 31-14 devant les Cowboys de Dallas en éliminatoires de la NFL en janvier, mettant du même coup un terme à sa tentative de mettre la main sur un huitième titre du Super Bowl en carrière.

Entre-temps, Brady a défrayé les manchettes l’automne dernier à la suite de l’annonce de son divorce avec Gisele Bündchen. Le couple avait annoncé en octobre la fin de leur mariage de 13 ans.

Brady et Bündchen avaient alors publié des déclarations via leur compte Instagram, affirmant avoir pris une décision « à l’amiable ».

Par ailleurs, Brady avait déjà indiqué qu’il se joindrait à Fox Sports à titre d’analyste football dès que sa carrière de joueur se terminera, après avoir ratifié un contrat de 10 ans et 375 millions $US. Le président et directeur des opérations de Fox Corp, Lachlan Murdoch, avait confirmé l’information lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs corporatifs en mai dernier.