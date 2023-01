Pour la première fois, deux frères s’affronteront au Super Bowl

Donna Kelce devra remettre ce chandail cousu sur mesure que l’on reconnaît tous maintenant, celui qui est fait du panneau avant du maillot de l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce et du panneau arrière du centre des Eagles de Philadelphie Jason Kelce.

Au moins, cette fois-ci, elle pourra voir ses fils en personne.

Pour la première fois dans l’histoire du Super Bowl, deux frères s’affronteront sur la plus grande scène de la NFL. Travis a aidé les Chiefs à retourner au match ultime pour la troisième fois en quatre ans dimanche, dans une victoire contre les Bengals de Cincinnati, tandis que Jason y retournera pour la deuxième fois en six ans à la suite de la victoire des Eagles face aux 49ers de San Francisco.

« Plutôt “cool” comme scénario, non ?, a demandé Travis Kelce. Ma mère ne peut pas perdre. »

Ou elle ne peut pas gagner.

Il y a eu plusieurs excellentes paires de frères qui se sont affrontées dans la NFL, dont plusieurs ont connu des matchs mémorables, comme Peyton et Eli Manning, ou Tiki et Ronda Barber. Mais jamais ils n’ont participé au même Super Bowl et fait subir ce traitement cruel à leur mère.

« Ce sera vraiment super de jouer contre lui, a ajouté Travis, dont l’équipe a eu le meilleur sur celle de Jason lors de leurs trois derniers affrontements. J’ai beaucoup de respect pour tout le monde au sein de l’organisation des Eagles. Vous n’allez pas trop m’entendre dire du mal d’eux, car j’aime tellement mon frère. Mais ce sera un match rempli d’émotions, c’est clair. »

Jason Kelce a même brièvement été partisan des Chiefs, dimanche soir, enfilant un chandail à l’effigie des Chiefs pour environ trois heures, entre la fin de la victoire de 31-7 des Eagles et celle de 23-20 des Chiefs.

« C’est tout pour le reste de l’année, a dit Jason en souriant. C’est terminé d’être un partisan des Chiefs. »

Il va laisser cela à maman et papa.

Bien que son conjoint, Ed, soit demeuré discret au fil des ans, on a vu Donna plus souvent, alors qu’elle traverse l’Amérique pour voir jouer ses fils. Pendant le premier tour éliminatoire l’an dernier, elle a commencé la journée à Tampa pour voir les Eagles jouer contre les Buccaneers avant de sauter dans un avion vers Kansas City pour arriver juste à temps pour le duel entre les Chiefs et les Steelers.

Déjà deux gagnants

Donna Kelce a déjà vu chacun de ses fils remporter le Super Bowl : les Eagles ont battu les Patriots à Minneapolis, en 2018, et les Chiefs sont venus de l’arrière pour battre les 49ers à Miami il y a deux ans.

Elle ne les a toutefois pas vus régulièrement cette année : de la façon dont l’horaire des éliminatoires a été bâti, il était impossible pour elle de voir ses deux fils en personne.

Les deux hommes en ont fait du chemin depuis leur enfance au sein d’une famille de la classe moyenne de Cleveland Heights, en Ohio. Jason a pavé la voie à titre de joueur de ligne offensive étoile, obtenant une bourse de l’Université de Cincinnati. Travis a suivi. Les deux ont capté le regard des dépisteurs de la NFL au cours de leur carrière universitaire ; d’un entraîneur en particulier : Andy Reid.

C’est lui qui, alors qu’il dirigeait les Eagles, a utilisé un choix de sixième tour pour repêcher Jason en 2011. Deux ans plus tard, après que Reid soit passé à Kansas City, il a fait de Travis son choix de troisième tour.

« Son grand frère a sûrement empêché Travis de faire des conneries. Il a dû lui dire de ne pas se lancer d’une échelle dans un tas de feuilles une ou deux fois, a raconté Reid lundi. Les deux sont très compétitifs, deux gars passionnés. Ils se soucient des gens et se soucient de leur sport. »

Et ils sont aussi très talentueux.

Jason a été sélection pour six Pro Bowls en plus d’être élu au sein de l’équipe d’étoiles pour une cinquième fois cette saison. Il est devenu l’un des meilleurs joueurs de ligne offensive de l’histoire des Eagles. Travis a disputé huit Pro Bowls, a été sélectionné quatre fois au sein de l’équipe d’étoiles et il vient au deuxième rang de l’histoire de la NFL derrière Jerry Rice pour les attrapés, les verges et les touchés en rencontres éliminatoires.

Et il n’y a pas qu’au football où ils excellent.

Les deux frères ont un balado, New Heights with Jason & Travis Kelce, qui donne aux auditeurs un point de vue parfois chaotique sur la saison de la NFL. L’émission hebdomadaire est enregistrée les jeudis et dure de 60 à 90 minutes, sur le même ton que s’ils se retrouvaient dans le sous-sol de la maison familial.

« Ils ont une excellente relation, a ajouté Reid. […] J’ai investi du temps en ces deux hommes, alors je sens qu’ils font partie de la famille. »