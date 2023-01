Hernán Losada n’a pas encore un onze partant en tête

L’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernán Losada, a établi ses objectifs pour la quatrième et dernière semaine d’entraînement au Stade olympique, mais la création d’un onze partant est encore loin dans ses pensées.

La troupe montréalaise a disputé un match amical contre ses joueurs de 23 ans et moins, samedi, et Losada a ressorti beaucoup de choses positives de cette séance d’entraînement. Avec encore quatre semaines d’entraînement en Floride à venir, l’heure des décisions ne semble toutefois pas avoir sonné.

« C’est encore trop tôt pour parler d’un onze partant, et il nous reste encore plusieurs semaines de travail, mais c’était un bon match doublé d’une bonne intensité. Ce n’était pas seulement positif pour les joueurs professionnels, mais aussi pour les joueurs de l’Académie, a expliqué Losada. C’était la première fois que nous jouions sur un grand terrain. C’est primordial maintenant de continuer à maintenir une bonne forme physique. »

L’Argentin de 40 ans a indiqué que l’équipe allait d’ailleurs reprendre cet exercice quelques fois pendant la saison, notamment pour créer des contacts entre les professionnels et les jeunes de l’Académie.

« Ça aide également tout le personnel à connaître les joueurs de l’Académie et à voir tout le talent qui s’y trouve », a-t-il ajouté.

« Flexibles dans nos tactiques »

Losada a profité de cette occasion pour examiner les aptitudes de ses hommes en situation de match, mais aussi pour tester quelques-unes de ses tactiques.

L’entraîneur-chef a valsé entre une formation utilisant un attaquant de pointe en compagnie de deux milieux de terrain plus offensifs et une autre qui mettait en vedette deux attaquants et un milieu de terrain plus offensif.

Losada cherche à recréer la magie qui a permis au Bleu-Blanc-Noir de se placer au cinquième rang des meilleures attaques de la MLS en 2022, mais aussi à se préparer à toute éventualité.

« Je pense que nous devons être flexibles dans nos tactiques. Il y aura des moments au cours desquels nous devrons jouer avec différents systèmes. Ça pourrait être à un, deux ou même trois attaquants. Nous verrons comment vont se dérouler les matchs préparatoires, et c’est quelque chose que nous allons implanter dans notre système », a-t-il indiqué.

Outre l’aspect tactique, Losada veut utiliser la dernière semaine d’entraînement sur la pelouse du Stade olympique pour continuer à établir une bonne base physique pour ses joueurs et à s’assurer que le groupe apprend à bien se connaître.

Les entraînements rythmés utilisant les petits filets et les longueurs de terrain ont une fois de plus été à l’honneur, bien que les joueurs aient également pu décocher des tirs contre un gardien.

« L’entraînement est plus difficile qu’avec Wilfried Nancy. Il y a plus de course et plus de travail sur la force. Je pense que nous serons en bonne forme lorsque la saison commencera », a souligné le défenseur de 20 ans Róbert Thorkelsson.

Losada n’a pas voulu s’avancer sur la composition du groupe qui l’accompagnera en Floride pour la deuxième portion du camp d’entraînement, ni sur la possibilité que certains joueurs soient retranchés.

Par ailleurs, l’entraîneur-chef s’est bien gardé de commenter en profondeur — et pour une autre fois — la situation entourant l’attaquant Kei Kamara. Le vétéran de 38 ans a publié vendredi sur son compte Instagram une vidéo d’une quinzaine de minutes dans laquelle il dit que le CF Montréal a refusé de négocier certains termes d’une prolongation de contrat qui lui avait été offerte.

« Je ne suis pas Kei sur Instagram, alors je ne sais pas ce qu’il a publié. Chacun est libre de faire ce qu’il veut. C’est sûr qu’il est en retard sur le groupe, il n’a pas été ici pendant une semaine, et aujourd’hui, il avait un rendez-vous médical, mais nous allons continuer à travailler avec lui », a déclaré Losada.

Une occasion pour Miljević ?

Avec les départs pendant la saison morte de Djordje Mihailovic et d’Ismaël Koné, on pouvait s’attendre à une petite compétition à l’interne au poste de milieu de terrain offensif, mais voilà que l’échange de Joaquín Torres au Union de Philadelphie et la polyvalence du Québécois Mathieu Choinière ont peut-être ouvert la porte à Matko Miljević.

À sa troisième saison avec le CF Montréal, l’Argentin de 21 ans a attiré le regard de Losada lors du match amical de samedi, mais Miljević aborde la situation avec beaucoup d’humilité.

« Je ne suis pas ici pour remplacer quelqu’un, je suis ici pour donner le meilleur de moi-même. Comme l’entraîneur l’a mentionné, les joueurs qui seront au meilleur de leurs capacités vont jouer. Je suis d’accord avec lui et je travaille à être au sommet de ma forme pour profiter des occasions que je pourrais obtenir », a déclaré Miljević.

L’arrivée de Losada a amené une petite connexion argentine entre les deux hommes, mais c’est surtout l’expérience de joueur de l’entraîneur-chef qui pourrait permettre à Miljević de prendre un pas de plus dans son développement.

« Le fait qu’Hernán soit de la même nationalité que moi, c’est un petit extra, mais c’est surtout qu’il a joué à la même position que moi pendant sa carrière. Je pense que ça peut m’aider dans mon jeu et je crois que c’est la chose la plus positive de mon côté avec son arrivée. C’est un de mes objectifs de faire partie du onze partant, et je m’entraîne en conséquence, mais après, ce sera la décision de l’entraîneur », a conclu Miljević.