Avant de penser à Beterbiev, Pascal veut impressionner face à Eifert

Même s’il a Artur Beterbiev en tête, Jean Pascal est bien concentré sur son prochain combat face à Michael Eifert. Et il veut épater la galerie.

« Gagner ce ne sera pas suffisant pour nous. Il faut impressionner pour que les gens sachent que oui, j’ai 40 ans, mais que je peux encore être dangereux et que je peux donner tout un défi à mon prochain combat, face au champion », a souligné Pascal en visioconférence.

« Nous devons absolument impressionner, a répété son entraîneur, Orlando Cuellar. Ç’a toujours été ma mentalité comme entraîneur : il ne faut pas sous-estimer notre adversaire et se préparer de la bonne façon, peu importe le boxeur qui est devant nous. J’ai bâti ma réputation en étant toujours du côté du boxeur sous-estimé. Je ne me suis jamais retrouvé dans le coin du favori. Ce sont ces combats qui me stimulent. »

Pascal (36-6-1, 20 K.-O.) est presque remis à 100 % de l’épisode de COVID-19 qui a forcé le report du combat prévu le 9 février au 16 mars. Le double champion du monde dit ressentir encore un peu de fatigue après avoir été contraint à l’inactivité « un bon deux semaines ».

Avec le titre d’aspirant obligatoire au titre des mi-lourds de l’International Boxing Federation (IBF) détenu par le montréalais Artur Beterbive à la clé, il serait facile de considérer Eifert (11-1, 4 K.-O.) seulement comme une simple formalité. Mais le vétéran Pascal a suffisamment d’expérience pour ne pas prendre Eifert à la légère.

« On ne regarde pas au-dessus d’Eifert, même si on a assez d’expérience pour savoir ce qui peut nous attendre après, a déclaré en visioconférence le vétéran pugiliste. Ma concentration et celle de mon équipe ne sont pas sur Artur Beterbiev, mais bien sûr Micheal Eifert. »

« On commence à s’entraîner (lundi) pour Eifert, que l’on prend très au sérieux, a ajouté Cuellar. Nous sommes une équipe très expérimentée, nous avons gravi les échelons jusqu’au sommet en quelques occasions, et nous ne prenons personne à la légère. Cependant, nous avons aussi la capacité de voir ce qui viendra après notre prochain défi. En bons professionnels, Jean et moi pouvons regarder attentivement ce qui s’en vient et nous préparer en conséquence. »

Son principal atout ?

« Sa jeunesse, son appétit, son désir de se prouver, a noté Pascal. Quand tu veux te prouver, tu peux aller au-delà de tes capacités et remporter des combats que tu ne devais pas gagner. Je le sais : je me suis retrouvé dans cette situation dans ma carrière. Je dois donc le surveiller adéquatement. »

Beterbiev vieillissant ?

Le clan Pascal avait un point de vue qui va assurément faire réagir au sujet de leur éventuel prochain adversaire : il semble penser que Beterbiev — qui a défendu avec succès ses ceintures de l’IBF, de la World Boxing Organization (WBO) et du World Boxing Council (WBC) face à l’Anglais Anthony Yarde, samedi — a ralenti.

« J’ai parlé à plusieurs personnes gravitant dans le monde de la boxe après le combat du week-end dernier et le constat que nous en faisons, c’est que l’âge semble avoir rattrapé Beterbiev, a noté le promoteur de Pascal, Lou DiBella. Il n’a pas semblé aussi invincible qu’il ne le semblait auparavant, ce qui arrive à tous les boxeurs vieillissants. »

« Si vous vous appelez Michael Eifert et que vous voyez le roi de la division avoir l’air de ce qu’il a eu l’air samedi et que vous vous apprêtez à affronter un boxeur de 40 ans, ça peut vous donner une bonne dose de confiance », a poursuivi DiBella.

Pascal a tout de même tenu des propos un peu plus nuancés, peut-être désireux de ne pas courroucer son prochain adversaire.

« C’est ce qui arrive quand la qualité des adversaires est supérieure. Tout le monde peut avoir l’air invincible face à des adversaires qui ne sont pas de qualité », a évoqué le Lavallois d’origine.

Il s’estime toutefois en meilleure condition physique que le champion.

« Définitivement qu’à 38 ans, j’étais beaucoup plus frais qu’Artur, même s’il a livré un très, très bon combat. Même à mon dernier combat, j’avais beaucoup plus d’énergie que mes combats précédents. Oui, j’ai 40 ans, mais c’est un jeune 40 ans. J’ai un bon ADN », a assuré Pascal.

Il devra s’en servir face à Eifert.

Huit combats composeront cette soirée présentée à la Place Bell, ainsi que sur la télévision à la carte et la chaîne de visionnement en continu GYMboxe.tv. Mathieu Germain (21-2-1, 9 K._O.) fera les frais de la demi-finale face à Steven Wilcox (24-3-1, 7 K.-O.). Trois combats féminins seront également au programme, ceux de Jessica Camara (10-3, 2 K.-O.), Amanda Gale (7-0-1, 1 K.-O.) et Caroline Veyre (2-0).