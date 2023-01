L’argent pour Florence Brunelle au 1000 m, au championnat mondial junior

Florence Brunelle a obtenu la médaille d’argent au 1000 m des championnats du monde junior de courte piste, dimanche, couronnant l’une des plus brillantes carrières dans l’histoire du Canada en patinage de vitesse, chez les juniors.

La Trifluvienne était cinquième après que Gilli Kim, Songmi Oh et Suah Seo, Sud-Coréennes, aient uni leurs efforts pour s’emparer de la tête au premier tour.

La Québécoise est toutefois passée à l’attaque avec deux tours à faire. Elle a dépassé la Chinoise Wang Ye par l’extérieur avant d’y aller d’un double dépassement par l’intérieur aux dépens de Seo et Oh, dans le dernier droit, pour aller chercher l’argent.

« Je suis fière de comment je me suis débrouillée, a dit Brunelle, 19 ans. Je suis très contente de mon week-end et de la manière dont j’ai pris du plaisir à courser. J’ai réussi à m’exprimer sur la glace et j’en suis fière. »

Kim a prévalu en 1 : 32294, obtenant son deuxième titre de la fin de semaine. Brunelle (1:32,780) a terminé deuxième, devant Oh (1:32,960).

Brunelle devenait seulement la deuxième athlète du Canada en courte piste, homme ou femme, à accéder au podium dans trois distances individuelles lors des mêmes championnats du monde juniors. Marie-Ève Drolet l’a réalisé en 2000 et en 2001.

« Les Mondiaux juniors ont toujours été très importants pour moi, a ajouté Brunelle. Je m’y sentais en confiance et je suis très reconnaissante de les avoir vécus aussi bien entourée. »

Brunelle a complété sa carrière junior avec huit médailles des championnats du monde, dont quatre d’or.

Elle a aussi obtenu deux médailles d’argent aux Jeux olympiques de la jeunesse, en 2020.