Odermatt signe une deuxième victoire en deux jours

Le skieur suisse Marco Odermatt a surmonté un tracé délicat pour remporter un super-G masculin de la Coupe du monde, dimanche.

Il méritait ainsi sa deuxième victoire en deux jours, un peu plus d’une semaine avant le début des championnats du monde.

Odermatt a prolongé son avance au classement général et au classement du super-G.

Son plus proche rival, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, a été parmi les 10 coureurs du top 30 qui n’ont pas réussi à terminer.

« C’était un super-G difficile, j’ai eu des soucis. C’était très serré à deux portes », a déclaré Odermatt.

Sa victoire est survenue un jour après un retour triomphal après qu’il ait délaissé deux courses la semaine dernière, pour donner un répit à un genou gauche douloureux.

« Deux courses très importantes pour moi. Ça me donne un beau tremplin en vue des championnats du monde », a dit Odermatt, le tenant du titre au classement général.

Sur le parcours difficile d’Olympia delle Tofane, Odermatt a franchi non sans peine une section ardue, 30 secondes après le début de la course. Les skieurs arrivaient d’une élévation et s’approchaient d’un double virage à gauche, où beaucoup sont allés trop vite pour franchir la porte suivante.

« C’était à la limite. C’était un virage très difficile pour trouver le bon timing. Lors de l’inspection du parcours, tout le monde l’a vu un peu différemment », a déclaré Odermatt.

Dominik Paris, favori à domicile, a fini 0,76 seconde derrière pour son premier podium de la saison. Le skieur autrichien Daniel Hemetsberger a eu 1,03 seconde de retard, en troisième place.

Le parcours des Dolomites italiennes, avec sa réputée Tofane Schuss, est une étape habituelle du circuit féminin. Il accueillait ce week-end des courses de Coupe du monde masculines pour la première fois en plus de trois décennies.

Un slalom à Chamonix, en France, samedi prochain est la dernière course de Coupe du monde masculine avant les championnats du monde du 6 au 19 février, à Courchevel et Méribel.

Brodie Seger a été le meilleur Canadien, terminant 16e.

Chez les autres Canadiens, Cameron Alexander a fini 20e, Jeffrey Read 23e, Riley Seger 25e et Broderick Thompson 27e.