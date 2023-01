Mikaela Shiffrin battue à un slalom en République tchèque, où St-Germain finit septième

Mikaela Shiffrin devra attendre encore au moins cinq semaines avant de pouvoir tenter d’égaler le record du plus grand nombre de victoires en carrière avec 86, à la Coupe du monde de ski alpin.

L’Américaine a terminé deuxième d’un slalom dimanche et est restée à une victoire du total d’Ingemar Stenmark sur la liste des vainqueurs de tous les temps chez les hommes et les femmes. Le Suédois a concouru dans les années 1970 et 1980.

La prochaine chance de Shiffrin sera en mars après les championnats du monde du 6 au 19 février, en France.

Les Mondiaux ne comptent pas pour le nombre de victoires en Coupe du monde.

« Je n’ai aucune attente, a déclaré Shiffrin à propos de sa prochaine épreuve de Coupe du monde, soit de vitesse à Kvitfjell en Norvège, les 4 et 5 mars, soit technique à Are en Suède, la semaine suivante. »

« C’est comme à chaque course de la saison, j’essaie de tout absorber et d’en profiter — apprécier mon ski, apprécier quand les autres athlètes skient mieux. Parce qu’il y a toujours quelque chose à apprendre de ça. »

Shiffrin a brisé une égalité sur la liste féminine de tous les temps avec l’Américaine Lindsey Vonn mardi. À la retraite depuis 2019, Vonn a conclu sa carrière avec 82 victoires.

Dimanche, Shiffrin détenait une avance de 0,67 seconde sur Lena Dürr, mais n’a affiché que le 14e temps le plus rapide de la dernière manche et a été devancé de 0,06 par la skieuse allemande.

« J’ai l’impression d’avoir bien ou même très bien skié, a confié Shiffrin. Lena a été forte toute la saison et elle mérite de gagner. »

C’était la deuxième victoire de Dürr en Coupe du monde, 10 ans jour pour jour après sa victoire à Moscou.

Zrinka Ljutic a eu 0,49 de seconde de retard, terminant troisième pour un premier podium en carrière en Coupe du monde.

La Croate a remporté le titre mondial junior en slalom ce mois-ci.

Shiffrin s’est tout de même assurée du titre de slalom de la saison, avec deux courses à disputer.

Sa plus proche rivale, Wendy Holdener, a commis une erreur coûteuse dans la manche d’ouverture. La Suissesse n’a pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche et n’a pas marqué de points en Coupe du monde.

Cela fait de Shiffrin la première femme à remporter sept titres de la saison en slalom, dépassant la Suisse Vreni Schneider, qui l’a remporté six fois dans les années 1980 et 1990.

Le record féminin du plus grand nombre de titres dans toutes les disciplines est détenu par Vonn, qui a remporté huit globes de cristal en tant que meilleure skieuse de la saison en descente.

Laurence St-Germain, de Saint-Ferréol-les-Neiges, s’est distinguée avec une septième place.

La Québécoise était 10e après la première descente, en route vers son deuxième top 10 de la saison.

La Britanno-Colombienne Amelia Smart a obtenu la 20e position.